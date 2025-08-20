LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Iván Hernando escucha las indicaciones en el partido con el Tudelano. JUSTO RODRÍGUEZ

Hualde asegura que «los resultados no reflejan el trabajo» de la SD Logroñés

El defensor navarro asegura que «las sensaciones son muy buenas, sobre todo por el grupo humano»

Julen Cabello

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:30

Con casi un mes de entrenamientos a sus espaldas, la SD Logroñés todavía no ha conseguido plasmar sus buenas sensaciones grupales en victoria. Pese ... a ello, los jugadores de Cantabrana saben que el trabajo de pretemporada es solo la antesala de lo que importa de verdad. Uno de ellos, Julen Hualde, fue ayer presentado junto al canterano Iván Hernando y no pareció estar muy alarmado pese a los resultados. «Los resultados no reflejan nuestro trabajo del día a día. Las sensaciones son muy buenas, sobre todo por el grupo humano, y al final el esfuerzo siempre paga y tendremos nuestros resultados», aseguró.

