Hualde asegura que «los resultados no reflejan el trabajo» de la SD Logroñés

Con casi un mes de entrenamientos a sus espaldas, la SD Logroñés todavía no ha conseguido plasmar sus buenas sensaciones grupales en victoria. Pese ... a ello, los jugadores de Cantabrana saben que el trabajo de pretemporada es solo la antesala de lo que importa de verdad. Uno de ellos, Julen Hualde, fue ayer presentado junto al canterano Iván Hernando y no pareció estar muy alarmado pese a los resultados. «Los resultados no reflejan nuestro trabajo del día a día. Las sensaciones son muy buenas, sobre todo por el grupo humano, y al final el esfuerzo siempre paga y tendremos nuestros resultados», aseguró.

Pese a las dos derrotas, el navarro cree que «no es para llevarse las manos a la cabeza» y manda un mensaje de calma a la afición. «Quiero que se confíe en el trabajo, llevamos un progreso, y seguro que esta semana se verán reflejadas mejores cosas en el césped para poder llegar el día 7 a Las Gaunas en las mejores condiciones», expresó. Al igual que Hualde, el joven Iván Hernando se mantuvo en la misma línea que su compañero, y reconoció estar «encantado» tras promocionar al primer equipo. «Sé lo que hay, vengo a aprender todo lo posible y a rascar todos los minutos que pueda. Voy a estar para lo que me pida el entrenador, tengo todas las ganas del mundo y voy a dar todo lo posible para poder estar en el equipo», confirmó.

Mañana el equipo que dirige Adrián Cantabrana disputará su tercer amistoso frente a La Calzada en El Rollo a las 19.30 horas.