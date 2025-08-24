El Haro Deportivo recuerda a Miguel Ledo con un emotivo Memorial

El Haro Deportivo celebró ayer el I Memorial Miguel Ledo en homenaje al que fue capitán de la Sociedad Deportiva Logroñés y jugador del ... Haro antes de su fallecimiento en noviembre del año pasado a causa de la leucemia.

De esta manera, todo el dinero recaudado en el partido fue destinado a la AECC, la Asociación Española Contra el Cáncer. «Haremos el primer memorial de un amigo que se nos fue mucho antes de lo que tocaba», explicó en redes sociales Daniel Martín, el nuevo presidente del club jarrero.

Por ello, antes de que diera inicio el partido amistoso que disputaron los riojanos contra el Aretxabaleta, los jugadores de ambos equipos realizaron un pasillo para que pasaran los familiares del jugador.

Arropados entre aplausos tanto de los deportistas como de todo el público que se acercó al estadio Luis de la Fuente, recorrieron con mucha emoción el camino acompañados de Martín, del que recibieron un ramo de flores.

Asimismo, realizaron un sorteo, cuya recaudación también fue benéfica a favor de la Asociación Contra el Cáncer de La Rioja, en el que se repartió un jamón, un queso de Los Cameros, una botella de vino de Bodegas Santalba y una camiseta de fútbol de la selección española firmada por la plantilla, cortesía de Luis de la Fuente.

Pasadas las 11.30 horas dio comienzo este encuentro amistoso fijado dentra de la pretemporada del Haro Deportivo de cara al inicio de la liga en la Tercera Riojana.

Ya jugaron los jarreros el pasado miércoles cuando se enfrentaron, también en casa, al Villegas, donde lograron un empate (1-1) con un gol de Aitor Zunzunegui en el minuto 14.

Los jarreros llegaron pisando fuerte al partido y consiguiendo su primer gol en el minuto 15, cortesía también de Aitor Zunzunegui. Sin embargo, no pudieron mantener esa ventaja hasta el descanso ya que los del Aretxabaleta lograron encontrar la portería y poner así el empate.

Aun así, el Haro no pudo hacer frente durante la segunda parte a un arrollador rival que marcó tres goles con los que pusieron el 1-4 para firmar el final del encuentro.