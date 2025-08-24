LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Homenaje a Miguel Ledo antes del partido en el Luis de la Fuente. L. L.

El Haro Deportivo recuerda a Miguel Ledo con un emotivo Memorial

Laura Lezana

Laura Lezana

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:37

El Haro Deportivo celebró ayer el I Memorial Miguel Ledo en homenaje al que fue capitán de la Sociedad Deportiva Logroñés y jugador del ... Haro antes de su fallecimiento en noviembre del año pasado a causa de la leucemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves
  2. 2

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  3. 3 Tres detenidos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en Cabezón y Muro en Cameros
  4. 4 Trasladan en helicóptero a una mujer herida en un accidente en Foncea
  5. 5 Este domingo vuelven las tormentas a La Rioja
  6. 6 Adif corta por obras durante un mes el tramo Miranda-Logroño
  7. 7

    «A los 23 años tomé la decisión que cambió mi vida, dejé todo y me marché a México»
  8. 8 IU denuncia «opacidad, privatización y vínculos ultras» en la gestión de la Terraza de San Mateo
  9. 9

    Dos años sin carril bici en avenida de Portugal de Logroño
  10. 10

    Los hoteles riojanos baten su récord de viajeros y pernoctaciones en un año histórico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Haro Deportivo recuerda a Miguel Ledo con un emotivo Memorial

El Haro Deportivo recuerda a Miguel Ledo con un emotivo Memorial