Joselu Guerra y Aimar Olarra, durante la presentación. Sadé Visual
Fútbol | Segunda Federación

Guerra y Olarra hacen hincapié en la «ilusión» de la SDL para el inicio de curso

Julen Cabello

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:40

A una semana del inicio de la competición, el optimismo por la nueva temporada en la plantilla de la SD Logroñés brilla a raudales. ... Construido desde cero, sin contar a Sergio Gil y Arman Lazcano, el conjunto capitalino se ha rearmado para una campaña que se antoja difícil, pero que parece que no puede con la ilusión del plantel blanquirrojo. Joselu Guerra y Aimar Olarra, dos de los jugadores que llegan a Logroño tras salir de su zona de confort, Avilés y San Sebastián, respectivamente, parecen haberse aclimatado a la perfección. «Este mes de pretemporada ha ido genial, estamos con muchísimas ganas de ese debut en Las Gaunas», aseveró Guerra.

