Guerra y Olarra hacen hincapié en la «ilusión» de la SDL para el inicio de curso

A una semana del inicio de la competición, el optimismo por la nueva temporada en la plantilla de la SD Logroñés brilla a raudales. ... Construido desde cero, sin contar a Sergio Gil y Arman Lazcano, el conjunto capitalino se ha rearmado para una campaña que se antoja difícil, pero que parece que no puede con la ilusión del plantel blanquirrojo. Joselu Guerra y Aimar Olarra, dos de los jugadores que llegan a Logroño tras salir de su zona de confort, Avilés y San Sebastián, respectivamente, parecen haberse aclimatado a la perfección. «Este mes de pretemporada ha ido genial, estamos con muchísimas ganas de ese debut en Las Gaunas», aseveró Guerra.

Pese a ser uno de los últimos en llegar, Olarra también apelaba a la gran unión que existe en el vestuario blanquirrojo. «Estas dos primeras semanas en Logroño están siendo muy fáciles, creo que el vestuario acompaña a que los nuevos nos adaptemos fácil. Los jóvenes que llegamos al equipo estamos intentando adquirir la máxima experiencia de los veteranos, que ellos nos ayudan constantemente», afirmó el defensa donostiarra durante su presentación.

La fecha marcada en rojo para la SDL de Adrián Cantabrana es el 7 de septiembre cuando inicie el curso enfrentándose al Eibar B, en Las Gaunas. Pero antes jugará su último amistoso ante el Arnedo este viernes en Sendero.