Villos, que salió el segundo tiempo, se retirá a vestuarios tras acabar el partido. Carmelo Betolaza

Fútbol | Segunda Federación

Tormenta en La Salera

El Gernika gana en Nájera aupado por su acierto y fe, pero también por la debilidad local

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:56

Era el día. El día para que el Náxara cambiara el rumbo tras un empate y una derrota de última hora. Lo era, pero no ... lo fue. Los najerinos sucumbieron ante el Gernika, 1-4, merced a su debilidad defensiva y a un exceso de nervios que apareció inopinadamente. Tres goles de los vascos fueron poco habituales, pero cuentan. Y ahora lo que cuenta ya es únicamente el gol y la victoria.

Tormenta en La Salera