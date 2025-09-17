La SD Logroñés dispone de un centenar de entradas para el partido en Ibaia
Logroño
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:01
La Sociedad Deportiva Logroñés jugará su segundo encuentro a domicilio seguido después del disputado el pasado fin de semana en casa del Basconia. El ... bloque blanquirrojo visita este domingo (12.00 horas) al filial del Alavés en Ibaia, donde cayó la UDL hace diez días.
Para este encuentro, la SD Logroñés dispone de un centenar de entradas que se sacaron a la venta este martes de forma exclusiva para los socios. De quedar localidades libres, el jueves podrán comprarlas los abonados (una entrada por carné) a 10 euros (los menores de cinco años, gratis).
Tras los dos primeros encuentros, el conjunto de Adrián Cantabrana suma cuatro puntos y se ubica en la cuarta plaza después de su triunfo sobre el Eibar B (2-0) y el empate ante el Basconia.
