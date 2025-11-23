LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Momento de un entrenamiento de la SD Logroñés. Miguel Peche
Fútbol | Segunda Federación

El Ejea pone a prueba la fortaleza de la SD Logroñés como local

Los blanquirrojos, que solo han cedido dos empates en su feudo, buscan resarcirse de su derrota en Irún

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:44

Comenta

Así presentaba el Ejea en sus redes sociales su partido de esta tarde en Las Gaunas: «SD Logroñés, cinco partidos en Las Gaunas en ... liga, ninguna derrota... Va siendo hora de un pinchazo en casa, ¿no?». Un mensaje que deja bien a las claras el objetivo con el que el conjunto aragonés acude este domingo a tierras riojanas, el de obtener los tres puntos y quebrar, de ese modo, la fortaleza que el bloque de Adrián Cantabrana ha ofrecido hasta la fecha en su feudo.

