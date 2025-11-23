El Ejea pone a prueba la fortaleza de la SD Logroñés como local

Así presentaba el Ejea en sus redes sociales su partido de esta tarde en Las Gaunas: «SD Logroñés, cinco partidos en Las Gaunas en ... liga, ninguna derrota... Va siendo hora de un pinchazo en casa, ¿no?». Un mensaje que deja bien a las claras el objetivo con el que el conjunto aragonés acude este domingo a tierras riojanas, el de obtener los tres puntos y quebrar, de ese modo, la fortaleza que el bloque de Adrián Cantabrana ha ofrecido hasta la fecha en su feudo.

La SDL, no en vano, solo ha cedido dos empates en Las Gaunas. Sus otros tres compromisos ligueros los ha solventado con triunfos, tal y como ocurrió hace dos semanas frente al Náxara. Aquel duelo se puede tomar como referencia para el de este domingo, puesto que los blanquirrojos llegaban a él en una situación muy similar a esta. Venían entonces de caer fuera de casa contra el Tudelano y buscaban no prolongar en el tiempo una racha de malos resultados. Consiguieron su objetivo.

Este domingo sucede algo parecido. En la pasada jornada los de Cantabrana perdieron ante otro de los candidatos a pelear por los primeros puestos de la tabla, el Real Unión, y buscan en este duelo frente al Ejea no acumular una segunda mala noticia consecutiva en forma de derrota. Ese es el reto. Recuperar en casa aquello que se perdió hace una semana en Irún en un duelo tras el que el dueño del banquillo riojano reconoció que a su equipo le había costado ofrecer su mejor versión.

Esa versión tendrá que salir a relucir a partir de las 17.00 horas si los riojanos quieren superar a sus adversarios porque, tal y como avisó Adrián Cantabrana en la previa del choque, el hecho de que los aragoneses lleven 14 puntos no oculta el buen fútbol que realizan. «Juegan muy bien» recalcó el entrenador de la SD Logroñés a la hora de analizar a un equipo que, eso sí, llega con bajas importantes a esta cita en Las Gaunas. No podrá contar Luso Delgado con Leiza, Muñi y Díez, puesto que todos ellos vieron el fin de semana pasado frente al Utebo su quinta tarjeta amarilla del curso.

La Sociedad, por su parte, llega con menos problemas. En principio, Cantabrana solo cuenta con una baja, que la viene arrastrando ya en los últimos enfrentamientos. No podrá ser la partida Aguinaga por culpa de unas molestias en el tobillo y, hasta ahora, su lugar en el once lo está ocupando Moha Traoré. El ariete está jugando tirado al costado derecho y habrá que ver si su entrenador sigue confiando en él para esa posición o mete en el campo a un futbolista más acostumbrado a jugar ahí como puede ser Ayensa, una vez que este ya está totalmente recuperado de sus problemas físicos.

Así, Cantabrana podrá contar con prácticamente toda su plantilla para tratar de lograr un triunfo que, más allá de redundar de un modo positivo en la moral de sus jugadores, hará que los blanquirrojos sigan enganchados a los puestos cabeceros. Ese es el objetivo.