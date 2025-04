Diez victorias no son suficientes

Las Gaunas, 17.00 horas. Lugar y hora para la cita dominical de la UD Logroñés, anfitriona, y Anguiano, invitado. Ambos acudirán al partido en ... situación más que delicada y, curiosamente, ambos llegarán con diez victorias en sus cuentas. La diferencia entre ambos reside en los partidos empatados y perdidos. Diez triunfos que no son suficientes para que los primeros peleen por el ascenso y diez triunfos que no impiden que el Anguiano esté en plaza de descenso esta semana.

Carlos Pouso, hoy entrenador de la SD Logroñés, siempre ha mantenido que para entrar en puestos de 'play off' de ascenso hay que ganar al menos diecisiete o dieciocho partidos cuando la competición da cobijo a veinte clubes, que no es el caso de la actual. Pero para mantenerse también hay unos números orientativos y quizá con trece victorias se pueda acceder a la continuidad en la categoría, siempre y cuando el número de derrotas no sea demasiado elevado.

La UD Logroñés acudió a Anguiano en noviembre con seis triunfos en su cuenta, cinco empates y dos derrotas. Sumaba 23 puntos. El próximo domingo se cumplirá una vuelta, diecisiete encuentros. Y en ellos, sin contar el del domingo, ha sumado veinte puntos que se traducen en cuatro victorias, ocho empates y cuatro derrotas. En estos seis compromisos ha marcado trece goles, siete menos que en aquellos trece partidos, y ha encajado nueve respecto a los once de las primeras trece jornadas. Números realmente malos que se han justificado y han derivado, o se derivan, en tres cambios de entrenadores que no han sabido extraer rendimiento a una plantilla confeccionada para un modo de entender el fútbol, la de Miguel Flaño, que a la postre es quien mejores números presenta y, seguramente, presentará.

La UD Logroñés ha perdido dos puestos en la clasificación, de la quinta plaza a la séptima, desde el 24 de noviembre, pero la situación del Anguiano es aún más grave porque cuando recibió a los blanquirrojos en Isla era noveno en la clasificación, con diecisiete puntos repartidos en cinco victorias, dos empates y seis derrotas. Ahora es decimocuarto, en plaza de descenso, con diez triunfos, tres empates y sobre todo dieciséis derrotas. Esta última cifra es letal para el club serrano. Todo ello sin olvidar las diferencias de ambos clubes, sobre todo en su potencial.

Y es que de los dieciséis partidos que jugó el Anguiano desde que ganó a la UD Logroñés en Isla ha perdido diez, que restan mucho valor a los cinco ganados, más que los logroñeses desde el último fin de semana de noviembre.

En ambas cuentas son fundamentales los empates. A la UD Logroñés, con trece partidos firmados con tablas, le han lastrado en sus aspiraciones de ascenso. Su vida sería otra con tres triunfos más, seis puntos más, simplemente. Y en el caso del Anguiano, el hecho de haber empatado tan solo tres partidos a lo largo de la temporada y haber alimentado las derrotas le están condenando a vivir con el serio peligro del descenso.