¿Qué opinión le merece todo lo que ha pasado con el proceso electoral?

Yo considero que un proceso electoral tiene que ser algo ... más tranquilo, más jovial y un poco más relajado para todos. Mi opinión es que a esto hay que darle la vuelta y hay que cambiarlo porque es un proceso muy complicado, muy difícil y divide mucho al fútbol riojano.

¿Es necesario un cambio en el proceso electoral?

Posiblemente daría más peso a los asambleístas de clubes. Cambiaría que los jugadores que voten sean mayores de 18 años para que no se pueda hacer un arrastre de todos ellos a la hora de votar. Y sobre todo, el sistema de asambleístas lo haría por listas libres, no cerradas, de tal modo que la gente tenga la libertad de querer o no querer ser asambleísta, ir a la federación, mostrar su hoja, ponerla y que la gente pueda elegir a quienes quiera.

Afronta un mandato de poco más de dos años, porque en el 2028 habrá nuevas elecciones. ¿Ha merecido la pena?

Pienso que el esfuerzo que llevo arrastrando desde el 2015, cuando inicié este proceso pensado en una larga maratón. Valdrá la pena si ganamos. Y valdrá la pena para todos, para todo el fútbol y para toda la gente que participa de nuestra federación.

¿Es posible y está dispuesto a hacer una auditoría externa e independiente de las cuentas federativas?

¿Es posible? Obviamente, sí. Y sí estoy dispuesto, lo deseo. No por nada en concreto, sino porque hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Con esa auditoría tenemos que saber qué gastos hay en la federación que son innecesarios y dónde es necesario realmente invertir. Y a partir de esa auditoría poder hacer unos presupuestos acordes a las ideas que tengamos y a las necesidades que veamos para la mejora de todos.

¿Cuáles son las principales carencias del fútbol riojano?

Cada estamento tiene carencias un poco diferentes. A nivel clubes, veo que hay una carencia en cuanto a arropar más a las juntas directivas. Que tengan una ayuda más cercana e informativa para las subvenciones y para toda la burocracia. Noto que las juntas directivas se están quedando sin gente. Hay menos gente y este mismo año ha habido hemos hablado de La Calzada, del Cenicero... Hay que animar mucho más a la cantera de los distintos pueblos, a los jóvenes para que participen de las juntas directivas. Cada vez son menos. A nivel de clubes hace falta más cercanía y una información más directa con las nuevas tecnologías. A nivel de jugadores, pues hay carencias, por ejemplo, entre la Rioja Alta y La Rioja Baja, sobre todo cuando alguien se lesiona, que no tenga que venir hasta Logroño para recibir tratamiento médico. Y al fútbol sala, darle un poco más de cariño. Es el hermano pequeño, pero es lo que hay. Uno mueve más dinero y otro menos en función de dónde juegas y la categoría que juegues, pero necesitan un poquito más de ayuda. Los árbitros también necesitan más ayuda y más educación en los campos.

Cinco líneas maestras de su gestión si es investido presidente

Es muy importante la economía. Tenemos que ver dónde podemos invertir y de dónde podemos ahorrar para ayudar al funcionamiento de los clubes. Otra es las infraestructuras. A partir de este verano vamos a tener unos problemas porque se van a cambiar una serie de campos y en otros hay una presión horaria porque no podemos entrenar. El Mundial'82 se cierra, se va a cambiar el césped en La Estrella, La Ribera y dos campos de Pradoviejo. Hay que ampliar instalaciones de la mano del Ayuntamiento y del Gobierno. Una tercera línea es la que hace referencia a la formación. Se ha trabajado bien en cuanto a formación de entrenadores, pero es necesario ampliarlo y que sea más fácil, más 'on line'. Que no tenga que venir un chaval desde Alfaro y perder una o dos horas de su vida cada día para hacer una formación en La Rioja. Hay que llegar con más facilidad a todos.

¿Qué idea tiene en torno al Mundial 82?

Ya en el 2020 puse una idea, una propuesta, encima de la mesa. Era una alternativa que sigo manteniendo. He tenido la oportunidad de ver el proyecto que ha planteado el Ayuntamiento de Logroño junto con la Comunidad Autónoma de La Rioja. Creo que hay alguna cosa a nivel profesional en la que podría aportar, opinar, mejorar o cambiar. Me gustaría intentar ampliar la instalación con ese espacio que quieren reservar para conciertos. Toda esa zona es muy deportiva. Tenemos el Adarraga, la Hípica, Las Norias, el Mundial 82... Creo que hay que seguir trabajando en esa idea.

¿Se plantea la venta de la sede actual de la Federación Riojana y trasladarse a la nueva instalación, con sede propia?

Sí. Me lo planteo con mucha firmeza y con mucha seriedad. Desde el principio discrepé de la compra del edificio. Entiendo que era porque hacía falta patrimonio o eso es lo que nos vendieron, pero al final no deja de ser un edificio que por superficie y por plantas es pequeño. Y cuando tú tienes unas oficinas conjuntas, en vertical se trabaja peor. Se trabaja mucho mejor en una zona diáfana, más amplia. Sí que es un planteamiento importante la oportunidad de poder venderlo y poder invertir en instalaciones propias.

Jacinto Alonso sigue siendo el representante de la Federación Riojana en Madrid, en la Federación Española. ¿Seguirá o ya ha finalizado su relación tanto con la Riojana como con la Española?

La etapa de Jacinto Alonso en La Rioja ha finalizado desde hace mucho tiempo. Y una situación clara que estamos viendo es todo lo que él está alargando el proceso. Está agotando a la gente.

Me dirá que no piensa perder la votación del próximo sábado. Si pierde, ¿abandona el mundo federativo?

Me retiro del mundo federativo por mi salud y por el bien de mi familia. Sí, sí y sí, me retiraría.