Sin hombres de área aún en la UD Logroñés

Febas es delantero y muy bueno, por cierto». Palabra de Quique García, director deportivo de la UD Logroñés. Hablaba así García al analizar una plantilla ... que cuenta con catorce jugadores con licencia Sénior y, por tanto quedan solo dos plazas libres, pero que sobre todo carece de delanteros cuando la pretemporada atraviesa por su ecuador. Fuera de Valdegastea preocupa el dato; dentro, no, aunque la mochila del gol no se puede cargar a la espalda de David González. Sería un error. Y tampoco en la de Febas, porque sus números no hablan de gran un goleador. Aludía García a las últimas campañas y las cifras para ascender directamente, aunque exista la alternativa larga, son claras: los goles valen muchísimo pero más, si cabe, marcar en cada encuentro o dicho de otra forma, no cerrar muchos partidos sin anotar.

Frente a los nueve partidos sin marcar que firmó el Ourense, la UD Logroñés cerró trece; frente a los 42 goles que marcaron los riojanos, Guadalajara y Europa llegaron a los 60; frente a las 14 victorias blanquirrojas, las veintidós del Guadalajara o veintiuna de Arenas y Europa. Datos que tienen su origen en el gol.

Y en el caso del Teruel, el último club de Quique García y Unai Mendia, los números aclaran, si bien su gran éxito queda para las dos eliminatorias de 'play off' de ascenso. En Liga presentó ocho partidos sin marcar, poco poder realizador, 41 goles, pero una nómina amplia de goleadores liderada por Peru Ruiz (1), Le Normand (8), Obang (6), Aimar Peña y Bertino (4).

Ourense Muchas victorias y muy pocas derrotas

El Ourense ascendió directamente desde el Grupo I tras sumar 73 puntos. Los gallegos firmaron muchas victorias, veintiuna y tan solo tres derrotas, los que menos de los cinco equipos que subieron sin apelar al 'play off'.

Sus números reflejan, sin embargo, que cerraron nueve partidos sin anotar, los que más, a pesar de haber marcado 54 goles, dato ni alto ni bajo en comparación con otros clubes, y encajar tan solo 19, destacable. Los orensanos tuvieron en Javier Carbonell a su hombre gol con trece, con Francesc Fullana como escudero, con seis dianas.

Arenas Equilibrio y rentabilidad en cada gol

No eran muchos los que pensaban que el Arenas ascendería directamente, pero lo logró. El equilibrio y la rentabilidad permitieron a los guechotarras sumar veintiuna victorias y alcanzar los 70 puntos a pesar de perder hasta en seis ocasiones, cifra que solo empeoró el Europa, que ascendió directamente desde el Grupo III.

Siete partidos sin marcar firmó el Arenas, que tuvo en Urko Collado a su mejor delantero, con trece goles, con Aitor Uzkudun como secundario de lujo, con nueve aciertos.

Europa El campeón de grupo más regular de los cinco

Tres partidos, solo tres partidos cerró el Europa, equipo de Primera Federación en este momento, sin marcar. Ganó en veintiuna ocasiones y perdió en siete, pero salvo a Lleida CF, Alzira y Valencia Mestalla marcó al resto de equipos de su competición.

El Europa fue, junto al Guadalajara, el máximo realizador de los cinco equipos que acabaron primeros en sus respectivos grupos, con un total de sesenta dianas, si bien los castellano-manchegos fueron mejores defensivamente. La gran virtud de los catalanes residió en el reparto del gol. No dependieron de un jugador, sino de una lista de futbolistas. Jordi Cano firmó trece goles, pero Mahicas le siguió con diez; y Ghaita y Cano con 8, es decir, 39 goles entre los cuatro.

Juventud Torremolinos Equipo coral y ajustado en ambas áreas

Marcó el Juventud 53 goles, tres más que el Arenas, y encajó 26, dos más, pero sobre todo fue un conjunto equilibrado y ajustado en ambas áreas, amén de marcar en treinta de sus treinta y cuatro encuentros.

Los andaluces ganaron diecinueve encuentros y perdieron cuatro, amén de ser el líder en empates, once, que no llegaron a lastrarle. Al igual que ocurrió en el Europa, su lista de goleadores la forman hasta cuatro nombres destacados: Fran Castillo, diecisiete, el mejor; Fran Gallego, 7; Sevetti y Ribeiro, 6, cada uno de ellos. El 68% de los goles.

Guadalajara El líder con más victorias del quinteto

Veintidós partidos ganados y sesenta goles marcados. Números realmente buenos que se ven acompañados por dos datos más: los veintidós goles que encajó -solo superado por el Ourense- y los cuatro compromisos únicamente en los que no marcó. Y a los que se podría añadir un tercero.

Hasta cinco nombres han sido su referencia goleadora con Alejando Cañizo, máximo realizador, con once goles, seguido por Manu Ramírez, nueve; y Unax Álvarez, David Amigo, Christian Díaz, ocho. Un repóquer ofensivo que se traduce en 44 goles sonbre 60.