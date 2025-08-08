LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Joel Febas conversa con Iñaki antes de iniciar un enttrenamiento. Juan Marin

Sin hombres de área aún en la UD Logroñés

Quique García aludió el miércoles a ese nueve o falso nueve. La historia más reciente explica la dictadura del gol

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:53

Febas es delantero y muy bueno, por cierto». Palabra de Quique García, director deportivo de la UD Logroñés. Hablaba así García al analizar una plantilla ... que cuenta con catorce jugadores con licencia Sénior y, por tanto quedan solo dos plazas libres, pero que sobre todo carece de delanteros cuando la pretemporada atraviesa por su ecuador. Fuera de Valdegastea preocupa el dato; dentro, no, aunque la mochila del gol no se puede cargar a la espalda de David González. Sería un error. Y tampoco en la de Febas, porque sus números no hablan de gran un goleador. Aludía García a las últimas campañas y las cifras para ascender directamente, aunque exista la alternativa larga, son claras: los goles valen muchísimo pero más, si cabe, marcar en cada encuentro o dicho de otra forma, no cerrar muchos partidos sin anotar.

