Las cuentas obligan a los equipos riojanas a ganar La SD Logroñés se juega el ascenso directo, el Calahorra, la permanencia, y el Anguiano, no descender a Tercera

José Martínez Glera Martes, 29 de abril 2025, 07:45 Comenta Compartir

Último partido de la temporada. Llega con deberes por hacer para cuatro de los cinco equipos riojanos que militan en Segunda Federación. Solo el Alfaro ... encara esta último jornada sin nada en su debe, aunque desea cerrar el ejercicio con victoria. La SD Logroñés aspira al premio gordo, el ascenso directo; la UD Logroñés, a la Copa; y Calahorra y Anguiano, a la permanencia. Solo el equipo de Valdegastea depende de sí mismo para alcanzar esa cota. El Calahorra tiene en la mano no descender directamente, pero no evitar el 'play off' de permanencia.

La SD Logroñés llega al primer fin de semana bajo dos premisas: sus cuentas son muy sencillas y no depende únicamente de lo que haga en Utebo, sino también de lo que pase en Unbe, donde se miden Eibar B y Arenas, tercer y primer clasificado, respectivamente. Así, los hombres de Carlos Pouso deben ganar en la localidad aragonesa y el Arenas debe perder en tierras guipuzcoanas. En el momento en el que el Arenas sume un punto, será primero y ascenderá independientemente de lo que ocurra en Utebo. Solo el 'goal average' perdido ha privado al club de Guecho de celebrar el ascenso el pasado domingo. La UD Logroñés cierra la temporada en Las Gaunas frente al Alfaro. Los blanquirrojos aventajan en dos puntos al Ejea, que pugna por jugar la Copa del Rey, y dependen de sí mismos para concluir sextos. No hay más cuentas que hacer. Incluso podrían permitirse el lujo de empatar y mantener la plaza siempre y cuando el Ejea no ganase o de peder si el Ejea pierde. El Alfaro no se juega nada en Las Gaunas, salvo los tres puntos y cerrar la campaña con victoria para olvidar sus tres partidos más recientes, saldados con otras tantas derrotas. Muchos números Las cuentas se complican cuando se mira hacia la permanencia y a la clasificación del Calahorra y del Anguiano. Los rojillos son decimoterceros y ocupan plaza de promoción de permanecía; los serranos son decimoquintos y viven en puestos de descenso. Pugnan por la permanencia, en la que también están implicados Gernika y Tudelano, ambos con 40 puntos, y Barbastro, con 39, los mismos que el Calahorra y uno más que el Anguiano. El Calahorra seguirá en la categoría si gana en Teruel, que se juega la cuarta plaza con el Utebo, y Gernika, que recibe a la Real Sociedad C, o Tudelano, que se mide al Anguiano, no ganan. Los tres puntos situarían a los rojillos con 42 puntos. Segunda variante: mantiene el puesto de promoción. Gana y Gernika y Tudelano también suman los tres puntos;empata (40) y Barbastro no gana (39 o 40) y Anguiano no gana;si el Calahorra pierde, deben perder Barbastro y Anguiano. En el caso de empate a puntos, el Calahorra solo tiene ganado el 'goal average' al Barbastro, mientras que con el Anguiano lo tiene empatado y tendría que mirar al general, que ahora mismo le da un +5 respecto a la entidad de Isla. Tiene perdido el 'goal average' con Gernika y Tudelano. En caso de que se produjera un triple empate con Tudelano y Gernika a 40 puntos también jugaría la promoción de permanencia. Y tercer supuesto: desciende directamente. No gana el Calahorra en Teruel y ganan Barbastro y Anguiano y, además, se puede dar la variante de que no iguale el resultado que logre el Barbastro en Ejea y el Anguiano gane en Tudela. A igualdad de puntos con el Barbastro el Calahorra siempre queda por delante porque empató un partido y ganó el otro. Ganar y esperar El Anguiano llega en plaza de descenso a la última jornada, pero puede lograr la permanencia. Sus números son más sencillos de analizar que los del Calahorra. Tres son los escenarios en los que el Anguiano logra la permanencia directa, siempre partiendo de la premisa que señala que llega a los 41 puntos porque ha ganado en Tudela. Primero, vence y Barbastro y Calahorra no ganan;segundo, vence, el Barbastro no gana y el Gernika pierde; y tercero, gana, el Calahorra no gana y el Gernika pierde. Si empata o pierde en Tudela, desciende directamente a Tercera División. En sus dieciséis desplazamientos, el conjunto que entrena Héctor Urquía ha sido capaz de ganar en seis ocasiones y después de una mala racha ha sido capaz de ganar en esta segunda vuelta en Utebo, Las Gaunas, Zaragoza y Estella. Pero necesita ganar en Tudela.

