Los comienzos no son para la UDL

Los inicios de liga siempre guardan distintas trampas para los equipos que se reestructuran nuevamente. No son partidos que gusten a los entrenadores, a los ... que les cuesta hacer 'scouting' para estos choques. Los bloques todavía no acaban de conocerse pese al intenso verano de pretemporada, las plantillas todavía están ensamblándose y cualquiera puede dar la campanada. Estos comienzos de temporada no son definitivamente para la Unión Deportiva Logroñés, que el sábado cayó en su estreno en Ibaia ante el filial del Alavés.

Cierto es que el 2-0 babazorro no es fiel con lo que sucedió durante el encuentro, pero en las estadísticas este duelo se recordará como una derrota. La primera del curso. Es que al conjunto blanquirrojo le cuesta ganar en sus estrenos. De hecho, en sus 17 años de vida, solo ha conseguido cuatro victorias en los primeros encuentros de curso.

El último triunfo en la primera jornada fue el conseguido por los entonces dirigidos por Miguel Flaño, que en su debut vencieron al Deportivo Aragón por la mínima en Las Gaunas con un tanto de Gualda. Sin embargo, la siguiente victoria se remonta el comienzo de la temporada 2017/18, en la extinta Segunda B, cuando la UDL, dirigida por Sergio Rodríguez, venció en Lezama por 1-2 con tantos de Muneta y Carles Salvador. Desde entonces, los blanquirrojos suman cinco empates y dos derrotas en los inicios de curso, incluyendo el año en Segunda División –derrota ante el Sporting de Gijón– y los dos siguientes en Primera Federación (empates frente al Calahorra –0-0– y Nástic –2-2–, respectivamente).

La UD Logroñés, de hecho, está abonado a los empates en los inicios de temporadas. En concreto, en sus 17 años ha igualado en nueve ocasiones en su estreno de curso, repitiéndose hasta en cuatro oportunidades el 0-0.

Y de las cuatro derrotas sufridas a lo largo de estos años, tres de ellas han sido fuera de Las Gaunas. Solo una vez, en el curso 2013/14 y con Raúl Llona como entrenador, la UD Logroñés cayó como local. Fue un 0-2 ante el filial del Celta.

Este domingo –18.00 horas– los de Unai Mendia debutan en Las Gaunas con la intención de sumar la primera victoria de la temporada. Visita el municipal capitalino el Náxara, un recién ascendido que en su debut empató con el Ebro (1-1) mereciendo algo más.