LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Marí arranca con el balón ante el Alavés B. Agencia LOF
Fútbol | Segunda Federación

Los comienzos no son para la UDL

Con mal pie ·

El equipo blanquirrojo, que cayó ante el Alavés B en su estreno, solo ha ganado en cuatro inicos de curso en sus 17 años de historia

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:49

Los inicios de liga siempre guardan distintas trampas para los equipos que se reestructuran nuevamente. No son partidos que gusten a los entrenadores, a los ... que les cuesta hacer 'scouting' para estos choques. Los bloques todavía no acaban de conocerse pese al intenso verano de pretemporada, las plantillas todavía están ensamblándose y cualquiera puede dar la campanada. Estos comienzos de temporada no son definitivamente para la Unión Deportiva Logroñés, que el sábado cayó en su estreno en Ibaia ante el filial del Alavés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  3. 3

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  4. 4

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  5. 5 El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO
  6. 6 El IES Sagasta asegura que la prohibición del velo se planteó para «evitar agravios comparativos»
  7. 7 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  8. 8 El enfado de las calderetas o los recibos del agua, en el Teléfono del lector
  9. 9

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  10. 10 Hostelería Riojana considera «desproporcionada» la prohibición de fumar en terrazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los comienzos no son para la UDL

Los comienzos no son para la UDL