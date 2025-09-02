La UD Logroñés cierra su plantilla con dos fichajes

Tres proyectos muy novedosos y uno que apuesta por la continuidad, el Alfaro. De hecho, el de La Molineta es el único banquillo en ... el que se mantiene su inquilino, Óscar Gurría, que confía en consolidar al club en la categoría tras la permanencia que alcanzó la pasada campaña.

Gurría cuenta con muchos jugadores que ya trabajaron a sus órdenes la pasada campaña. Hasta diez: Aitor, Morillas, Rubio, Íñigo, Losantos, León, Riccobene, Sota, Arturo y el propio Gil, número que se amplía con doce fichajes, si bien en el caso de algunos de ellos son retornos a un club que ya conocen bien.

Unai Mendia se estrena en la UD Logroñés después de su exitoso paso por el Teruel, al que ascendió a Primera Federación. Adrián Cantabrana, por su parte, vivirá su primera gran experiencia de la mano de la SDL después de trabajar y seguir formándose junto a Carlos Pouso. Y Arturo Guerra toma el mando en el Náxara, club al que ascendió en su momento a Segunda Federación, con el objetivo de no repetir los errores vividos en la campaña 2023/24 y que acabaron con el descenso.

Novedades en los banquillos y novedades en las plantillas, que han confeccionado cuatro grupos humanos que intentarán alcanzar sus respectivos objetivos.

La UD Logroñés trabajó hasta el último momento en la contratación de un jugador Sub'23 para su banda izquierda que completase un carril en el que pueden jugar Joel Febas, Yanis Lhery e Iñaki Sáenz, pero al final firmó a otro, para la derecha, como es Isma Santana. La pasada campaña jugó 17 partidos con el filial valencianista y esta temporada partía como jugador de la primera plantilla. Hasta ayer.

La segunda sorpresa es Anai Morales, un centrocampista que llega cedido por Osasuna. Un futbolista que puede ocupar «todo el frente de los tres cuartos de campo», calificativos que se añadían a Markel Gil, cedido al Náxara.

La Sociedad ha confeccionado un equipo nuevo que se define por la juventud de sus componentes. Pocos tienen más de 26 años en una categoría en la que la experiencia es fundamental. La Sociedad aprovechó el último día de mercado para presentar a tres de sus novedades: Moha Traoré, Simón Lecea y Samuel Clavero. La experiencia viene unida a nombres como los de Kike Royo, Sergio Gil o Iñigo Zubiri, apoyados en una nómina de jóvenes que han tenido protagonismo en este nivel futbolístico, pero en otros equipos.

Cantabrana y sus hombres inician la temporada en Las Gaunas este domingo frente al Eibar B, bloque que ganó el sábado a la UD Logroñés en el último amistoso de temporada y que la pasada campaña peleó por subir a Primera Federación pese a ser un recién ascendido.

El Náxara, al igual que SDL y Alfaro, comienza el curso ante su afición -Ebro-. Markel Gil ha sido su última adquisición, vía cesión de la UD Logroñés. Equipo joven, pero completado con futbolistas que conocen bien el club y La Salera, campo que por sus dimensiones exige una idea muy concreta de cómo jugar. Gil coincidirá con Samuel Lallana, compañero suyo en el filial, y con Marcos Ceña, defensa formado en el fútbol riojano y que llega desde Vitoria. El último día de mercado no ha traído novedades a un equipo cuya alteración es la categoría.