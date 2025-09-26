Cantabrana: «Ante el Amorebieta debemos tener nuestras señas de identidad bien claras»

La Sociedad Deportiva Logroñés regresa a Las Gaunas para afrontar el cuarto partido liguero, segundo en casa. Los blanquirrojos se verán las caras con ... un Amorebieta que no comenzó el curso muy fino pero que consiguió el fin de semana pasado el primer triunfo de la campaña ante el Beasain (2-1). Adrián Cantabrana,

- ¿Cómo está el equipo para este choque después de un buen inicio de curso con siete puntos de nueve posibles?

- Sí, la verdad es que las sensaciones del equipo son buenas. El equipo está jugando bastante bien, bastante cómodo, estamos pudiendo trasladar todo lo que hacemos en los entrenamientos al campo y al final los resultados en cierto modo lo están corroborando.

- ¿Cómo es este rival que viene, el Amorebieta?

- Es un equipo duro, serio, es un equipo que al final el míster sabe perfectamente lo que se tiene entre manos. Tiene un equipo con gente con mucha experiencia, con jugadores de la categoría como Etxaniz, con Arzalluz, con Entrecanales, con jugadores como Castañeda, que al final son jugadores que tanto por juventud, pero con experiencia en el campo o en la categoría, como por veteranía y capacidad, nos lo va a plantear y nos lo va a poner muy complicado.

- Imagino que a partir de los resultados que ha cosechado hasta ahora (derrota, empate y victoria) tampoco se puede evaluar qué tipo de equipo es porque todos los inicios de curso son raros, por decirlo de alguna manera.

- Bueno, al final el Amorebieta viene de enfrentarse en la primera jornada al Real Unión, que es un partido entre dos llamados a dominar la categoría o a estar arriba. Al final luego salir a Ebro, tener ese empate a cero en un campo que todos sabemos que va a ser muy complicado para todos los que viajemos allí a Zaragoza a jugar. Y en la tercera jornada ha conseguido la victoria. Al final creo que lleven más o menos puntos, es simplemente la contingencia del calendario.

- ¿Cómo llevan tus jugadores jóvenes este inicio? ¿Hay que frenarles un poco la euforia o es algo más natural?

- Pues sinceramente, verles en el día a día es lo que te deja la tranquilidad de cómo trabajan, de cómo lo ven con naturalidad, cómo ellos disfrutan de todo lo que nos está sucediendo. Ellos ven también el esfuerzo que ponen día a día, la implicación que tienen con el club, con el equipo, con los compañeros. Entonces solo veo un equipo que tiene ganas de trabajar, ganas de crecer y ganas de seguir mejorando.

- En estos tres partidos ha tenido que hacer descartes, por suerte para un entrenador, pero los descartes igual son los más jóvenes ¿Cómo se lo están tomando ellos teniendo en cuenta que es una temporada larga?

- Bueno, hemos hablado con ellos, hemos hablado no solo con los jugadores que no han intervenido como Mau, como Khitthi. Hemos hablado con varios de ellos y creo que ellos entienden que es parte del proceso. Nosotros confiamos plenamente en ellos y por eso están aquí, vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a poner todo de nuestra parte porque al final están llamados a que van a aportar. De hecho están aportando mucho en el día a día pero van a aportar en el campo sin ninguna duda porque les vemos cómo entrenan, les vemos cómo trabajan pero obviamente la categoría requiere de esa adaptación, de ese crecimiento, de ese hacerse futbolista después de una categoría más juvenil, una categoría un poquito más de chavales.

- No sé si ha pisado el campo, ¿cómo está?

- Bueno, tengo la suerte de estar aquí todos los días al lado del campo, de poder bajar a hablar con Carlos, con Miguel, con los que se encargan un poquito del césped, a mí me encanta pisar el campo siempre que puedo y el campo la verdad es que de momento está aguantando bien, lo están tratando, le están metiendo mucha mano. Veremos a ver si el tiempo nos lo permite durante el año pero de momento el campo aguanta bien, está en buenas condiciones, por lo tanto vamos a disfrutar de él.

- ¿Claves para el domingo?

- Competir, ser nosotros, tener nuestras señas de identidad muy claras desde el segundo uno para que el partido lo llevemos a lo que nosotros queremos. Insisto, siempre dije que el equipo quiero que transmita, que transmita intensidad, transmita pasión, transmita ganas, energía. Si nosotros seguimos en esa línea, al final el juego es mucho más sencillo.

- Ya son tres partidos con la portería a cero, 270 minutos.

- Más largos descuentos. El otro día tuvimos hasta ocho minutos en Ibaia. Sí, el equipo está siendo sólido, está generando ocasiones de gol, lógicamente más enfrentándonos a tres filiales como nos hemos enfrentado, pero estamos sabiendo resolverlas bien, estamos sabiendo cómo defender hacia adelante y aún así que no nos generen, cómo sufrir también cuando el resultado, había que cerrarlo en Ibaia y decir hoy no nos tienen que generar o vamos a meternos aquí, vamos a sacar todos los balones del área. Entonces el trabajo de todos los jugadores en el campo en ese sentido, en la parcela defensiva, está siendo realmente bueno y es lo que nos está dando esa tranquilidad de cara puerta.

- Cómo está Dani Santafé?

- Ya ha empezado a entrenar esta semana. Santafé toda la temporada pasada sin competir por ese proceso de recuperación del cruzado. Ya estaba con el alta deportiva y alta médica, pero recayó por un tratamiento de conservación o de mejora de esa lesión. Ya ha entrenado toda la semana, ha trabajado con nosotros, será difícil que llegue al partido, pero bueno, mañana veremos en el entrenamiento qué tal está.