Cantabrana: «Desde nuestro juego esperamos poder crecer y ser dominadores»

Después de conseguir una valiosa victoria en su debut ante el Eibar B (2-0), la Sociedad Deportiva Logroñés visita este sábado (17.00 horas) ... al Basconia, tercer equipo del Athletic de Bilbao. Un conjunto, el vizcaíno, que empató en casa del Utebo el fin de semana pasado (2-2). «El equipo está con ganas. La verdad que esa gasolina de la primera jornada ayuda a que afrontes la semana con un punto más, si cabe, de ganas, con un punto más, si cabe, de emoción, de alegría, que siempre es grato trabajar así», explicó Adrián Cantabrana, entrenador blanquirrojo en rueda de prensa.

El técnico riojano es consciente de la dificultad del desplazamiento: «Sabemos que tenemos un partido complicado. Ya lo sabíamos previamente, ahora que hemos visto de manera mucho más expresa al Basconia, sabemos que tenemos un rival en frente duro», señaló. «Esperamos un Basconia muy similar a lo que es el Athletic Club de Bilbao, lo que es Lezama, ese ADN que tienen. En este caso, el Basconia va a ser un equipo muy vertical, un equipo que priorice el ir hacia adelante, el superar duelos, el superarte en situaciones de uno contra uno. Va a ser un equipo muy vistoso, muy alegre y que nos va a poner una dificultad muy grande», agregó el míster.

Cantabrana espera un equipo joven, con jugadores que el año pasado participaron en Juvenil División de Honor, incluso algunos en edad juvenil esta temporada, «que es lo que ellos priorizan para poder quemar etapas». «Van a ser jugadores que más temprano que tarde probablemente los veamos en San Mames jugando.

La idea del técnico de la SDL es que el equipo blanquirrojo juegue de la misma manera que en Las Gaunas. «Obviamente sabemos que nos tenemos que adaptar y que tenemos que adaptar el equipo al contexto, al rival, pero lo que nosotros queremos ser, lo que llevamos trabajando desde el día uno de pretemporada, es en lo que nos vamos a tener que basar, en lo que va a ser realmente nuestro modelo y nuestro fuerte, y esperamos poder, desde esas bazas o desde ese juego, poder crecer y poder ser dominadores», apuntó.

Cantabrana, que indicó que llega a este encuentro con algunos jugadores con molestias, pero que podrán ser de la partida, reconoció que el triunfo ante el Eibar B le dio alas, pero es consciente de que el equipo debe seguir apostando al «partido a partido».

El entrenador comentó que tienen estudiado al Basconia, «Los hemos visto, los hemos analizado, hemos visto lo que han hecho en Santa Ana, en un campo como el del Utebo, que todos sabemos lo difícil que es ganar allí. Se pusieron 0-2, tuvieron ocasiones para el 0-3, tuvieron momentos brillantes de fútbol, de someter realmente al Utebo», opinó. «El Basconia te puede llevar a eso, te puede llevar a que es un equipo tremendamente dominador y con una capacidad individual muy alta. Entonces tenemos que ser conscientes de ello y a partir de ahí afrontar el partido sabiendo que nosotros tenemos de sobra armas también para contrarrestarles», añadió.