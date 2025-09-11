LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Cantabrana da una directriz durante el encuentro ante el Eibar B Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Cantabrana: «Desde nuestro juego esperamos poder crecer y ser dominadores»

La SD Logroñés visita este sábado (17.00 horas) al Basconia, tercer filial del Athletic, que viene de empatar en Utebo

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:39

Después de conseguir una valiosa victoria en su debut ante el Eibar B (2-0), la Sociedad Deportiva Logroñés visita este sábado (17.00 horas) ... al Basconia, tercer equipo del Athletic de Bilbao. Un conjunto, el vizcaíno, que empató en casa del Utebo el fin de semana pasado (2-2). «El equipo está con ganas. La verdad que esa gasolina de la primera jornada ayuda a que afrontes la semana con un punto más, si cabe, de ganas, con un punto más, si cabe, de emoción, de alegría, que siempre es grato trabajar así», explicó Adrián Cantabrana, entrenador blanquirrojo en rueda de prensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  3. 3 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  4. 4 El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO
  5. 5

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  6. 6 El IES Sagasta asegura que la prohibición del velo se planteó para «evitar agravios comparativos»
  7. 7 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  8. 8

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  9. 9

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  10. 10 Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores: «Una persona que miente tanto y que se inventa tanto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cantabrana: «Desde nuestro juego esperamos poder crecer y ser dominadores»

Cantabrana: «Desde nuestro juego esperamos poder crecer y ser dominadores»