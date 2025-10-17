Cantabrana: «Nos espera un duelo competido, igualado e incómodo»
La SD Logroñés vuelve mañana a Las Gaunas con la esperanza puesta en recuperar a la senda del triunfo ante un aguerrido Alfaro
Viernes, 17 de octubre 2025, 22:27
La SD Logroñés afronta este domingo una cita ineludible en su lucha por reencontrarse con la victoria. Los de Adrián Cantabrana, situados en mitad ... de tabla tras tres jornadas sin ganar, vuelven a Las Gaunas para medirse a un Alfaro que llega en puestos de descenso pero dispuesto a complicarles la tarde.
El conjunto blanquirrojo viene de empatar ante Amorebieta y Gernika y de caer por 3-2 en el campo del líder, el Utebo, en la pasada jornada. Pese a la racha, Cantabrana se muestra tranquilo: «Sabíamos que el de Utebo era un partido muy difícil, pero creo que hicimos un encuentro de tú a tú entre dos grandes equipos. No tenemos que pensar en las últimas semanas, sino en seguir siendo nosotros, competir como lo hemos hecho estas seis jornadas y, a partir de ahí, hacer un gran partido».
Enfrente estará un Alfaro necesitado de puntos pero peligroso, tal y como advierte el entrenador logroñés. «Sabemos que el Alfaro es un equipo incómodo, que compite en todos los campos y que ha tenido opciones de puntuar hasta los minutos finales. Habrá ganado más o menos, pero siempre ha estado dentro del partido. Nos espera un duelo competido, igualado e incómodo», señaló Cantabrana.
La receta del técnico para volver a sumar es clara: mantener la identidad de su equipo. «Nuestro modelo de juego es muy marcado, queremos apretar, someter al rival y pasar el máximo tiempo posible en campo contrario. Si lo hacemos, los puntos estarán más cerca de nuestro casillero», afirmó.
Con todos los jugadores disponibles para el derbi salvo David San Martín, en la recta final de su recuperación, Cantabrana reconoce que «toca elegir, como todas las semanas, y eso siempre es lo más difícil, pero bendito problema tener a todos listos para competir».
Gurría: «Queremos certificar en Las Gaunas que estamos ahí»
«El objetivo en Las Gaunas es sacar algo positivo». Es la arenga y llamada que lanza el entrenador del Alfaro, Óscar Gurría, ante la visita en la tarde de este domingo de sus hombres a la SD Logroñés, en el que es el primer derbi de la temporada para los blanquillos.
Lanza este deseo y propósito deportivo desde la realidad de que el Alfaro es el único equipo, junto al colista Beasain, que todavía no ha sumado como visitante. «Por ahora, en todos los partidos que hemos jugado fuera, hemos demostrado que podíamos puntuar, pero nos hemos quedado sin nada. Las Gaunas es un campo en el que podemos certificar que podemos ganar fuera y decir que estamos ahí», anima el técnico.
Desde la convicción de sus capacidades, el Alfaro acudirá a Logroño con el afán de competir, jugar de tú a tú y disputar los puntos en juego. «Vamos con una gran ilusión. Porque vamos a la capital, vamos a jugar en un campo que es de Primera… Tenemos muchas ganas, mucha ilusión, mucha motivación», describe Gurría.
