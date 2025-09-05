Cantabrana: «Si enganchamos al aficionado será un año bonito e ilusionante»
Debut en Las Gaunas ·La SD Logroñés inicia el curso el domingo (17.00 horas) en casa ante el Eibar B con la idea de ser un equipo «reconocible»
Logroño
Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:43
Un equipo «reconocible». La Sociedad Deportiva Logroñés inicia este domingo la temporada en Las Gaunas (17.00 horas) con el objetivo de ser un bloque ... ambicioso, que quiera la posesión y guste al aficionado. Así lo explicó el míster Adrián Cantabrana, que debuta como primer entrenador después de estar a la sombra de Carlos Pouso tanto en Calahorra como el curso anterior en el conjunto blanquirrojo.
- ¿Cómo llega la SDL a este debut de Liga?
- Llegamos bien, la verdad que con una pretemporada que, tocamos madera, hemos tenido la suerte de tener prácticamente a la totalidad de los jugadores disponibles en prácticamente todos los entrenamientos. Tenemos la suerte de afrontar el partido pues con esa novedad o con esa coyuntura que normalmente en el fútbol no suele ser lo habitual, que tengamos a todos los jugadores disponibles, que todos hayan podido entrenar, que todos hayan podido disfrutar o tener el trabajo que teníamos planificado.
- Tiene una plantilla muy joven, con veteranos como Kike Rojo. ¿Cómo ha sido trabajar con este grupo? Ya tenía la experiencia del año pasado que también sucedió algo parecido, pero ¿cómo ha sido ahora que el que está al mando es usted?
- Estas dos últimas temporadas al final hemos aunado dos plantillas, tanto en Calahorra como el año pasado aquí ya en el Logroñés. Teníamos esta coyuntura o esta situación de ser tanto veteranos, algún jugador, o tener jugadores más de perfil joven o con menos edad. Este año lo hemos vuelto a recrear, ver a una plantilla con hambre, que tenga ganas, que tenga esa ilusión también. Esa fuerza para poder competir que creo que es lo que nos puede dar un plus.
- Aunque el equipo jugó amistosos este verano, ¿qué se va a encontrar el domingo en Las Gaunas?
- Queremos que sea un equipo, o así lo concebimos, como un bloque reconocible, que desde primer momento seamos un equipo intenso, que quiere la pelota, que quiera dominar el partido tanto a nivel ofensivo como defensivo. Ajustarnos, adaptarnos al rival, en este caso al Eibar, para poder salir a ganar porque ahora sí hay tres puntos en juego y ahora sí tenemos que pensar en lo que el partido nos va a demandar.
- El Eibar fue uno de los equipos fuertes el año pasado. ¿Qué espera el domingo?
- Pues es un Eibar muy similar a lo que nos pudimos enfrentar o pudimos conocer el año pasado. Al final son chavales que vienen trabajando en la estructura del Eibar durante muchas temporadas, que en este caso Iñigo, el míster, lleva trabajando con ellos durante varios años también. Prácticamente ha entrenado a todos los jugadores, por lo tanto tienen todos los automatismos, mecanismos, situaciones que el míster pide. Las tienen trabajadas desde bastantes semanas. Entonces es un equipo que por un lado lo conocemos, pero también es un equipo muy fuerte porque tienen ese conocimiento del juego, de los compañeros, de lo que van a pedir desde muchas semanas atrás o incluso años atrás.
- ¿Qué le ha dejado el trabajar con Carlos Pouso durante estos años?
Bueno, al final creo que tenemos que sacar cosas positivas, que aprendemos de todo y Carlos es sin duda una persona que te enseña lo que es el fútbol, que muchas veces nos abstraemos y vamos al ordenador o vamos a sacar el fútbol de lo que realmente importa, que es el campo, que es el verde. Con Carlos pues al final se da esa naturalidad, ese día a día, tener esa personalidad de no ser nosotros los entrenadores los importantes, sino el jugador, el campo y a partir de ahí empezar a trabajar y ayudar al futbolista.
- ¿Qué espera de esta temporada?
- Bueno, que seamos un equipo desde el primer día reconocible, que seamos un equipo desde el primer día que guste ver, que guste al aficionado, que guste a nuestros socios venir a Las Gaunas o, como el año pasado, poder desplazarse a animarnos, que la verdad es una locura, es una gozada. A partir de ahí que podamos enganchar a la gente, que podamos enganchar al aficionado y que transmitamos en el campo. Si conseguimos eso no tengo ninguna duda que la temporada va a ser bonita e ilusionante.
- ¿Llega con todos los jugadores disponibles?
- Tenemos la suerte de que hemos podido entrenar con todos prácticamente la totalidad de los entrenamientos, por lo tanto tenemos a la plantilla completa disponible (23 jugadores).
