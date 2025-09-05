LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Adrián Cantabrana gesticula durante un partido de esta pretemporada. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Cantabrana: «Si enganchamos al aficionado será un año bonito e ilusionante»

Debut en Las Gaunas ·

La SD Logroñés inicia el curso el domingo (17.00 horas) en casa ante el Eibar B con la idea de ser un equipo «reconocible»

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:43

Un equipo «reconocible». La Sociedad Deportiva Logroñés inicia este domingo la temporada en Las Gaunas (17.00 horas) con el objetivo de ser un bloque ... ambicioso, que quiera la posesión y guste al aficionado. Así lo explicó el míster Adrián Cantabrana, que debuta como primer entrenador después de estar a la sombra de Carlos Pouso tanto en Calahorra como el curso anterior en el conjunto blanquirrojo.

