Adrián Cantabrana camina junto a su banquillo en el encuentro ante el Utebo. Agencia LOF
Fútbol | Segunda Federación

Cantabrana: «Debemos cometer el mínimo de errores posibles ante el Aragón»

La SD Logroñés visita el sábado (17.30 horas) al segundo equipo del Zaragoza, «un filial que no es tan filial»

Martín Schmitt

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Después de derrotar al Alfaro en Las Gaunas, la Sociedad Deportiva Logroñés se desplaza este sábado (17.30 horas) a tierras mañas donde le ... espera el filial del Zaragoza, el Deportivo Aragón, un equipo que llega a este choque después de igualar en casa del Tudelano (2-2).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

