Cantabrana: «Debemos cometer el mínimo de errores posibles ante el Aragón»

Después de derrotar al Alfaro en Las Gaunas, la Sociedad Deportiva Logroñés se desplaza este sábado (17.30 horas) a tierras mañas donde le ... espera el filial del Zaragoza, el Deportivo Aragón, un equipo que llega a este choque después de igualar en casa del Tudelano (2-2).

- Después de un triunfo se trabaja mejor esa semana. ¿Ha sido así?

- Sí, como decimos siempre, al final después de un buen resultado, en este caso con los tres puntos, pues obviamente la semana se encara siempre con un puntito más de alegría, más fácil, en ese sentido pues es más cómodo.

- Llega otro filial, ¿Qué espera del Deportivo Aragón?

- Es el filial que nos queda, ya habíamos jugado contra el Basconia, Alavés y Eibar. El Deportivo Aragón se nos asemeja un poco a lo que es el Alavés, un filial no tan filial. Un equipo competitivo, que se expone un poco menos y que busca aprovechar más los fallos del rival. Por lo tanto no un filial tan al uso, que se va a exponer, que se va a abrir, te va a venir a buscar, esperamos un poquito esa diferencia y entonces nosotros tenemos que preparar el partido desde ese prisma.

- ¿Afecta en algo que su primer el Zaragoza, no esté viviendo un buen presente?

- Esta semana sí que hemos estado pendientes. Al final hubo cambio de míster, si Emilio Larraz seguía en el primer equipo o no. Obviamente al final cada uno adapta el equipo. El equipo que se vio en Tudela fue un punto diferente a lo que venía siendo durante las seis jornadas anteriores, pero con la vuelta de Emilio esperamos que vuelvan a ese juego, a lo que venían trabajando, lo que tenían ellos desde el día uno de pretemporada y a campañas anteriores. Es un equipo muy reconocible, a partir de ahí si ahora el nuevo míster va a subir de primer equipo, más jugadores, menos jugadores, etcétera, no lo sabemos. Primero nos tenemos que focalizar en nosotros. Mientras nosotros hagamos, planteemos y juguemos de la forma que decimos siempre que son nuestras señas de identidad, creo que nos va a hacer cara a la victoria. Lo que haga el Deportivo Aragón en este caso, no nos tiene más que condicionar ese mínimo por ciento.

- Ganaban 0-2 en Tudela y les empataron en la últimas jugada. ¿Cómo fue ese partido?. ¿Se puede aprovechar algo de lo que habrá visto?

- Es un partido muy diferente con el míster del juvenil. Lo estuve viendo en directo y fue un partido donde pudo aprovechar varias contras. El primer gol es en una contra después de un córner; el segundo gol en la segunda parte, lo mismo, en una pérdida del Tudelano, otro nuevo contraataque. Incluso tuvieron opciones de hacer el 3-0. Sí que es un prisma un pelín diferente porque el equipo no fue tan activo en defensa, estuvo un poco más esperando el Tudelano

- ¿La clave cuál puede ser? ¿Respetar el ADN de este equipo?

- Nosotros siempre decimos que lo importante somos nosotros, lo importante es lo que hacemos día a día en Pradoviejo, día a día entrenando, sabiendo cuál es nuestra idea de juego, cuál es nuestro modelo y a partir de ahí, insisto, sabemos que vamos a un partido donde el equipo rival no quiere cometer fallos, donde quiere que nosotros nos equivoquemos. Entonces tenemos que buscar cometer el mínimo número de errores posibles para que en este caso el Deportivo Aragón los pueda aprovechar el mínimo número de veces posible.

- ¿Cómo está Sergio Gil?

- Bueno, ha sido una lesión menor de lo que esperábamos. Sí que al final esas lesiones musculares de isquio siempre generan muchas dudas, pero ha sido menos de lo que esperábamos. Sergio ya ha tocado un poco balón para ver sus sensaciones, pero insisto, es una lesión muscular y siempre tenemos que andar con precaución.

- ¿Alguna baja más?

- Seguimos con San Martín, que es el jugador que está a puntito. A ver si conseguimos ya que los próximos días empiece a entrenar y se reincorpore a la rutina habitual del equipo. A Sergio lo tenemos ahí con esa lesión, que ha tocado un poco balón, pero bueno, vamos a ver también que mañana tenemos entrenamiento y a partir de ahí los demás están totalmente perfectos.