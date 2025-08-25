Cantabrana ve más cerca a sus hombres de «la identidad de lo que va a ser el Logroñés»

La Sociedad Deportiva Logroñés no se sale del guion. Todo el trabajo del equipo de Adrián Cantabrana está orientado a llegar de la mejor manera ... posible al primer partido liguero, el del 7 de septiembre ante el Eibar B en Las Gaunas.

El choque del sábado en Ezcaray ante el Rayo Cantabria fue una página más camino de ese primer encuentro oficial de la campaña. Ganó la SDL por un contundente 3-0 al filial del Racing, pese a jugar con diez desde el minuto 42 por la expulsión de Dani Fernández , gracias a los goles de Sergio Gil, Arman y Aguinaga.

El técnico blanquirrojo se mostró satisfecho después del duelo. Destacó el buen partido de los suyos y evidenció los pasos adelante que sigue dando el equipo cuando quedan dos semanas por delante para dar comienzo a la temporada.

«Obviamente, por el resultado, es el partido más completo que hemos jugado –valoraba Cantabrana sobre el césped del campo municipal de Ezcaray–. Ha ido en la línea de lo que hemos ido buscando desde la primera semana. Trabajando, corrigiendo, creciendo, poco a poco y semana a semana». El preparador de Baños de Rioja incidía en que quiere «llegar al día uno de liga, al 7 de septiembre, con un bloque muy definido, con un juego muy definido y con una identidad muy definida».

El míster blanquirrojo era consciente de que el proceso no iba a ser sencillo tras tomar el relevo en el banquillo a Carlos Pouso, pero parece que no ha habido nada que le haya sorprendido más de lo normal desde que se inició el trabajo de cara a esta campaña. «Esos pasitos que hemos ido dando nos ha hecho pagar un serie de peajes. Los hemos ido pagando y los tendremos que seguir pagando mientras seguimos creciendo y mejorando, pero estamos cada vez más cerca de lo que queremos ser. No podemos parar», incidía el sábado.

Con el trabajo de la primera semana de septiembre ya centrado en el estreno liguero en Las Gaunas, estos próximos siete días todavía se aprovecharán para incidir al máximo en la mejora del equipo. «En esta semana vamos a seguir metiendo trabajo, cosas que necesitamos para crecer y mejorar, reforzar las cosas que estamos haciendo bien para seguir compactando al equipo para ser esa unidad. Necesitamos que todo el mundo entienda lo que queremos, lo que pedimos, lo que pide el partido en cada momento», adelantaba Cantabrana.

La última prueba será este viernes en Sendero ante el Arnedo (19.00 horas) y servirá, según el técnico de la SDL, «para buscar ese juego, esa colectividad y esa identidad de lo que va a ser el Logroñés este año».