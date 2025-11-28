LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Cantabrana gesticula durante el encuentro que la SD Logroñés enfrentó al Ejea en Las Gaunas. Sonia Tercero
Fútbol | Segunda Federación

Cantabrana: «Tengo muy buena relación con Pouso pero obviamente cada uno tiene sus intereses»

La SDL visita este domingo en Las Llanas (17.30 horas) a un Sestao plagado de caras conocidas y que ocupa la segunda plaza liguera

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

La Sociedad Deportiva Logroñés afronta este domingo (17.30 horas) en Las Llanas un partido particular. No solo porque enfrenta a uno de los equipos ... más fuertes y regulares de la categoría sino que se verá las caras con un Sestao plagado de caras conocidas, como la del director deportivo Carlos Pouso o los jugadores Ander Iru, Gaizka Argente, Mikel Montero, Diego Lamadrid, Imanol Sarriegi, Jon Madrazo u Óscar Fernández, todos con pasado blanquirrojo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  5. 5 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  6. 6 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz
  7. 7 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  8. 8 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  9. 9

    Proyecto Hombre celebra la vida por su 35 aniversario
  10. 10

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cantabrana: «Tengo muy buena relación con Pouso pero obviamente cada uno tiene sus intereses»

Cantabrana: «Tengo muy buena relación con Pouso pero obviamente cada uno tiene sus intereses»