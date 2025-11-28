Cantabrana: «Tengo muy buena relación con Pouso pero obviamente cada uno tiene sus intereses»

La Sociedad Deportiva Logroñés afronta este domingo (17.30 horas) en Las Llanas un partido particular. No solo porque enfrenta a uno de los equipos ... más fuertes y regulares de la categoría sino que se verá las caras con un Sestao plagado de caras conocidas, como la del director deportivo Carlos Pouso o los jugadores Ander Iru, Gaizka Argente, Mikel Montero, Diego Lamadrid, Imanol Sarriegi, Jon Madrazo u Óscar Fernández, todos con pasado blanquirrojo.

- ¿Cómo está el equipo para esta jornada?

- El equipo está preparado, sabe lo que tiene que hacer. Semana a semana trabaja y tenemos esa suerte, siempre lo hemos dicho, de tener un grupo, una plantilla, que el día a día nos lo hace muy sencillo. Al final eso te da que la preparación para el partido siempre cómoda.

- Muchas caras muy conocidas. Imagino que es un partido muy especial, teniendo a Carlos Pouso de director deportivo (Cantabrana fue su segundo dos temporadas, en Calahorra y la SDL), además de los siete exblanquirrojos.

- Sí, son 7 jugadores los que han estado ya otras temporadas aquí, jugadores que el año pasado estuvieron con nosotros en vestuario. Pues obviamente es un partido especial para ellos por enfrentarse a nosotros en este caso. Puede ser que les pueda dar un plus, pero nosotros tenemos que saber también de esos condicionantes, que también nos tiene que dar esa información para saber que el partido no va a ser sencillo. Obviamente van a querer ganar a su exequipo. Un partido «especial», según explico el entrenador blanquirrojo Adrián Cantabrana.

- ¿Cómo se le puede meter mano a un Sestao que solo ha perdido una vez, que va segundo y que es un equipo sólido?

- Sí, el Sestao es un equipo predominantemente sólido, que sabe jugar, dominar su campo, que sabe dominar Las Llanas, que sabe cómo hacer para que no se les genere situaciones de peligro. Y desde esa solidez que el míster Aitor Calle siempre trata de transmitirla en las propias ruedas de prensa. Vemos que el Sestao es un equipo de resultados normalmente cortos, pero es que cierran muy bien los partidos en cuanto se ponen por delante.

- ¿Cuál puede ser la clave?

- En primer lugar, saber lo que es el rival, saber que el rival nos va a apretar, nos va a amenazar, nos va a tratar de meter en nuestro campo, nos va a tratar de llevar las máximas veces posibles a área. Nosotros tenemos que hacer lo que decimos siempre: ser nosotros, tratar de llevar nuestro juego a pesar del campo, a pesar de ir a Las Llanas, a pesar de otros condicionantes, digamos, rival, campo, incluso climatología. Nosotros sabemos lo que somos, sabemos que queremos apretar, queremos dominar, queremos someter al rival en su campo, queremos incluso someter al rival con balón y creo que estamos preparados para hacerlo en cualquier circunstancia.

- ¿Ha habido algún mensajito a lo largo de la semana de Carlos Pouso, de Lamadrid, Argente o Montero?

- Siempre hablamos, sobre todo yo con Carlos. Hablo todas las semanas prácticamente, entonces hablamos de todo, Carlos y yo tenemos mucha y muy buena relación, tenemos bastante confianza el uno en el otro. Obviamente cada uno mira para sus intereses, sabemos que nosotros vamos a defender a nuestro escudo desde el segundo uno y Carlos va a querer la victoria de su equipo, al igual que Lama, al igual que Mikel, al igual que Gaizka, que cualquiera de ellos, pero sabemos que para nosotros y para ellos son tres puntos de mucha importancia.

- ¿Alguna baja para este encuentro?

- Seguimos con Aguinaga, que ya está a punto, a ver si conseguimos que empiece a entrenar con el equipo, a tocar balón y acercarse a esa fase final de la recuperación. Todo el resto de la plantilla, y seguimos tocando madera, estamos con pocas bajas, no tenemos ninguna sanción, entonces estamos todos disponibles.