LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Cantabrana da una instrucción durante el encuentro ante el Basconia. Agencia LOF
Fútbol | Segunda Federación

Cantabrana: «El Alavés B es un equipo no filial»

La SD Logroñés visita este domingo (12.00 horas) Ibaia, donde le espera un equipo babazorro que «compite como un equipo Sénior»

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:08

La Sociedad Deportiva Logroñés acude este domingo (12.00 horas) a Ibaia donde le espera un Alavés B que es un equipo «no filial», como ... describe el entrenador blanquirrojo Adrián Cantabrana. «Son jugadores con mucha experiencia en la categoría, que vienen con muchos partidos ya de otras temporadas en lo que es la segunda Federación. Tienen incluso a jugadores que ni siquiera son Sub'23. Entonces lo describiría como un no filial», apuntó el míster. «Es un equipo que va a competir, que compite, que ya lo hemos visto, como un equipo Senior. Entonces nos va a llevar a que tener que olvidarnos totalmente de lo que venimos de enfrentarnos al Eibar B y al Basconia, en este caso», agregó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  2. 2

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  3. 3

    Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  5. 5 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  6. 6

    «Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»
  7. 7

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  8. 8 Paniego pregona un menú especial para saciar el apetito festivo en los sanmateos
  9. 9

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cantabrana: «El Alavés B es un equipo no filial»

Cantabrana: «El Alavés B es un equipo no filial»