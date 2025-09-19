Cantabrana: «El Alavés B es un equipo no filial»

La Sociedad Deportiva Logroñés acude este domingo (12.00 horas) a Ibaia donde le espera un Alavés B que es un equipo «no filial», como ... describe el entrenador blanquirrojo Adrián Cantabrana. «Son jugadores con mucha experiencia en la categoría, que vienen con muchos partidos ya de otras temporadas en lo que es la segunda Federación. Tienen incluso a jugadores que ni siquiera son Sub'23. Entonces lo describiría como un no filial», apuntó el míster. «Es un equipo que va a competir, que compite, que ya lo hemos visto, como un equipo Senior. Entonces nos va a llevar a que tener que olvidarnos totalmente de lo que venimos de enfrentarnos al Eibar B y al Basconia, en este caso», agregó.

- Le ganó a la UD Logroñés y cayó con el Mutilvera. ¿Qué versión espera en Ibaia?

Los dos partidos los hemos visto, tanto el de primera jornada como el de la segunda jornada, donde pierden contra la Mutilvera. Son dos partidos totalmente diferentes. En un partido, en esa primera jornada, dos equipos que quieren exponerse, dos equipos que quieren ir a por la victoria en cuanto a abrirse, a generar, etc. Y entonces, en ese contexto, se pudo ver un partido diferente contra la 'Mutil'. Al final, en el minuto 6-7, consigue la 'Mutil' meter un gol de falta directa y el contexto del partido es totalmente distinto. Un equipo muy dominador como el Alavés va contra una Mutil que estaba bastante más cerrada, replegada en su campo. Entonces, vemos dos contextos diferentes de partidos. Nosotros, previsiblemente, esperemos que se dé más ese contexto de la primera jornada.

- ¿Cómo va a actuar el equipo? ¿Presionando, buscando ser protagonista?

Es lo que hicimos contra el Basconia. Contra el Basconia fue un partido, incluso en momentos de golpes, contamos hasta 12 ocasiones de gol. El Basconia también nos generó situaciones, 5 o 6, pero fue todo nosotros en base a ir, a apretar, a robar, a ir al campo rival, a generarles desde esa presión alta y luego desde poder jugar, desde poder estar sometiendo al Basconia en su campo. Es lo que hicimos la jornada 1, lo que hicimos jornada 2 y ojalá podamos volver a generar ese contexto de partido en la jornada 3.

- 180 minutos sin encajar gol es también importante. Junto al Real Unión son los dos equipos del Grupo con la portería a cero. Eso es importante...

- Sí, es importante. Sabemos que a lo largo de la temporada los equipos que menos goles encajan pues al final obtienen normalmente buenos resultados. Nosotros sabemos que en base a ir hacia adelante tenemos que tratar de generar eso, pero también, por otro lado, la semana pasada tenemos la portería a cero, pero lo normal no hubiera sido esa portería a cero. Probablemente nosotros hubiéramos merecido meter varios goles. El Basconia también tuvo situaciones de gol, pero si somos capaces de trasladarlo, de seguir teniendo esa eficacia en nuestra área y evitar esos goles, por supuesto los partidos son mucho más sencillos.

- ¿Tiene alguna baja para este encuentro?

- Seguimos con la misma previsión de la semana pasada. Tenemos a Dani Santafé que sigue tocado, sigue en un proceso de recuperación de unas molestias que tiene en la rodilla a través de uno de los tratamientos que ha recibido con la lesión de cruzado que venía de la temporada anterior. El resto de la plantilla está totalmente disponible.

- Tras jugarse la segunda jornada, el Grupo más competitivo es este porque no ha habido un equipo que haya ganado los dos partidos como ocurre en los demás Grupos

- Es un grupo que sabíamos que era tremendamente difícil y si a eso le unimos la igualdad que estamos viendo donde los equipos de arriba junto con los equipos recién ascendidos y que pudiéramos pensar que son un poco más flojos. Nada más lejos de la realidad. Es una liga súper competida, donde cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo te puede generar, robar o te puede quitar puntos. Por lo tanto tenemos que ir siempre con la máxima de las intensidades o la máxima de las concentraciones.

¿Tiene algún temor por la noche del sábado? Muchos de los integrantes de la plantilla son riojanos.

- Ninguno. Les veo el día a día, les veo lo que trabajan en el día a día, como se dejan la piel entrenando. Sé perfectamente que ellos solo están pensando por y para el partido del domingo. Entonces no me cabe ninguna duda. Esperemos disfrutar las fiestas de San Mateo después de (ojalá) ganar los tres puntos en Ibaia.