LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Cantabrana da instrucciones a sus jugadores en un entrenamiento en Pradoviejo. Juan Marín
Fútbol

El mejor visitante vuelve a escena

Primera salida. La Sociedad Deportiva Logroñés completó la campaña pasada una que resultó soberbia lejos de Las Gaunas

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:37

La primera alegría llegó el pasado fin de semana con una victoria ilusionante, más que por el resultado por el juego desplegado sobre el césped ... de Las Gaunas ante el Eibar B. Fue el comienzo de temporada deseado por la Sociedad Deportiva Logroñés que esta tarde afronta su primera salida. Y, con ese gran estreno de fondo, los aficionados blanquirrojos seguro que están pensando en que su equipo repita la soberbia campaña como visitante completada en la 2024/25.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  2. 2 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  3. 3 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  4. 4 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la Nâ232 y fue publicado en TikTok
  5. 5 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  6. 6

    La Reina, como una profesora más en Rincón de Soto
  7. 7 Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete
  8. 8

    La vendimia suma ya 43 millones de kilos y confirma su escasez pero también su calidad
  9. 9

    El Gobierno renunció a construir un centro para menores con problemas de conducta
  10. 10 Las peñas de Logroño se vuelcan con más de 160 actos para San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El mejor visitante vuelve a escena

El mejor visitante vuelve a escena