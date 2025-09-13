El mejor visitante vuelve a escena
Primera salida. La Sociedad Deportiva Logroñés completó la campaña pasada una que resultó soberbia lejos de Las Gaunas
Logroño
Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:37
La primera alegría llegó el pasado fin de semana con una victoria ilusionante, más que por el resultado por el juego desplegado sobre el césped ... de Las Gaunas ante el Eibar B. Fue el comienzo de temporada deseado por la Sociedad Deportiva Logroñés que esta tarde afronta su primera salida. Y, con ese gran estreno de fondo, los aficionados blanquirrojos seguro que están pensando en que su equipo repita la soberbia campaña como visitante completada en la 2024/25.
Lo que hizo la SDL el año anterior cuando ejerció de invitado es muy difícil de igualar. De hecho, si los capitalinos hubieran completado unos guarismos similares como locales el ascenso directo se habría convertido en un hecho.
Poco o nada tiene que ver la plantilla blanquirroja de este año con la de la campaña pasada, pero los conceptos y la filosofía de juego se mantienen con el ascenso a primer entrenador de Adrián Cantabrana. Y seguro que el técnico de Baños de Rioja pretende, al menos, completar los números alcanzados junto a Carlos Pouso al final de la fase regular y, también, en las primeras diez jornadas.
Fueron entonces cinco salidas que se cerraron con otras tantas victorias. La SD Logroñés se convirtió entre tanto en el azote de los conjuntos riojanos de la categoría. En el primer duelo del año pasó por encima al Calahorra en La Planilla (1-4). Tres jornadas después le llegó el turno al Anguiano en Isla (0-1), en la sexta fue el Subiza la víctima (2-3) en La Planilla llegó otra goleada ante el Alfaro (1-4) y ante el Alavés B en Ibaia se completó el repóquer de triunfos (0-3).
Tuvo que llegar el Gernika, en la jornada doce, para hacer doblar la rodilla por vez primera a la SDL lejos del Municipal (1-0).
El bagaje final fue espléndido: 38 puntos tras doce victorias, dos empates y solo tres derrotas. Un rendimiento elevadísimo, con 32 goles a favor y 17 en contra.
Sacó nueve puntos a los segundos mejores equipos como visitante, el Alavés B y el Arenas de Getxo, que concluyeron la liga con 29 puntos fuera de casa.
No le fueron las cosas tan bien a Pouso y los suyos en Logroño, donde firmaron siete victorias, otros tantos empates y tres derrotas para 28 puntos.
Cantabrana sabe el camino y todo pasa por un término que se escucha mucho en las oficinas blanquirrojas: adaptación. De hecho, Iván Martínez Prieto, director deportivo de la entidad, tenía claro que el objetivo inicial era conformar una plantilla con jugadores completos, que pudieran ocupar distintas posiciones. Todo ello para formar un bloque con capacidad para adaptarse a las particulares circunstancias que plantean los campos tan distintos que la SD Logroñés se va a encontrar en Segunda Federación, por tamaño, estado del césped, la posibilidad del material sintético... Si lo consigue el cartel de mejor visitante puede seguir siendo suyo.
Un triunfo que pasa por anular el ADN del Athletic
La del Athletic Club de Bilbao siempre ha sido considerada una de las mejores canteras del mundo, con una lista inabarcable de nombres ilustres del fútbol español insuflados por el espíritu y la filosofía rojiblanca.
El ADN de los leones es reconocible a primera vista, da igual el equipo que sea dentro de la estructura de la entidad bilbaína. El Basconia, segundo filial del Athletic no iba a ser menos y en el primer partido liguero casa del Utebo (2-2) ya se pudo ver que los mantras de los vizcaínos están totalmente interiorizados por sus cachorros.
Adrián Cantabrana lo sabe y esta tarde, a las 17.00 horas en Artunduaga, buscará contrarrestar los atributos de los vascos con las armas que ya mostró la SD Logroñés en el debut ante el Eibar B el pasado fin de semana en Las Gaunas. «Sabemos que tenemos un partido complicado. Tenemos un rival duro en frente», señaló el míster blanquirrojo en la rueda de prensa previa. «Esperamos un Basconia muy similar a lo que es el Athletic Club, lo que es Lezama, ese ADN que tienen –profundizó Cantabrana–. Es un equipo muy vertical, que prioriza ir hacia adelante, y que busca superar los duelos y las situaciones de uno contra uno. Es un equipo muy vistoso, muy alegre y nos va a poner en dificultades. Es un equipo tremendamente dominador y con una capacidad individual muy alta pero nosotros tenemos de sobra armas también para contrarrestarles»,
