Camacho completa el lateral izquierdo de la UD Logroñés

José Martínez Glera Logroño Viernes, 25 de julio 2025, 13:33 Comenta Compartir

«Muy buenas afición. Soy Sergio Camacho, nuevo jugador de la Unión Deportiva Logroñés y estoy muy orgullo de formar parte de este proyecto para llevar al club a donde se merece. Nos vemos en Las Gaunas. ¡Aúpa blanquirrojos!»

Así se presentaba hae unos minutos Sergio Camacho (Aranjuez, 8/5/2022), que no solo pertenece a la plantilla de la UD Logroñés, sino que viene a pelear el puesto de lateral izquierdo a Iñaki Sáenz. palabras mayores. El madrileño encara su segunda experiencia lejos de casa después de la vidida en Amorebieta, entidad en la que jugó el pasado año un total de 25 partidos.

Camacho completa el carril defensivo por la izquierda. A pesar de haber cumplido en mayo 23 años no es jugador Sub'23, por lo que la entidad agota una nueva ficha sénior, lista en la que suma once. Con su contratación y a falta de un central más y de un lateral derecho, si Unai Mendia no da al alternativa a alguno de los canteranos, la UDL tendría prácticamente cerrada la línea defensiva.

Camacho se presenta con la ambición de llevar al club «donde se merece». De momento, al ascenso. Sus últimas experiencias no han sido las mejores en este sentido, ya que su curriculum presenta tres descensos consecutivos con Leganés B, a Tercera, Rayo Majadahonda y Amorebieta, a Segunda Federación. En este último equipo ha coincidido con Natxo González, que dirigió a la UDL no hace mucho tiempo.