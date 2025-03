Al borde del precipicio

Calahorra y UD Logroñés apelan a la mente y al acierto para desmentir sus números

Mente fría y acierto en la toma de decisiones. Es el reto de Calahorra y UD Logroñés en el partido, importante, muy importante, que encaran hoy en La Planilla (17.00 horas). Partido y resultado que trasciende los noventa minutos del mismo.

«La gente está fuerte y sabe lo que nos estamos jugando», decía ayer Iván Ruiz, entrenador del Calahorra. Palabras que arengan, que buscan la motivación, que intentan impulsar al jugador como un día antes lo hacía Yayo Urzay. «La única idea es ganar el partido», alentaba a lo suyos. Ambos preparadores saben que solo hay un resultado bueno, vencer. El empate es malo.

Pero mas allá de las palabras, están los hechos y, sobre todo, la frialdad de los números. El Calahorra no gana en La Planilla desde el 16 de febrero. La victoria sobre la Real Sociedad C es la única de la segunda vuelta y la tercera de la temporada ante su afición. Y la UD Logroñés no vence a domicilio desde el 12 de enero, en Zaragoza. Los números hablan y desvelan la debilidad de ambos. Los primeros en casa y los segundos, fuera de ella. A partir de aquí se pueden entender que el primer esté en descenso y el segundo fuera del 'play off'.

Iván Ruiz pierde para la ocasión a uno de sus jugadores más regulares como es Víctor López, que se lesionó muscularmente el pasado domingo. Un serio contratiempo, aunque no alterará en exceso su once inicial. Yayo Urzay mantendrá la columna vertebral de su primer once, el que empató hace siete días en Las Gaunas. El técnico ha convocado a todos sus hombres con licencia, pero algunos de ellos no pueden jugar. Urzay ya pisó esta temporada La Planilla, pero en el duelo de filiales, en Tercera. Ganó por 0-4. Ahora mismo firmaba el preparador repetir resultado. O simplemente el 0-1.