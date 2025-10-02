Berto Rosas, alternativa en el ataque de la UD Logroñés

«Tenía ganas de volver a marcar». Lógico si eres delantero. Berto Rosas celebró su gol en Mutilva con rabia. Lo había acariciado con claras ... ocasiones anteriores, pero no llegó hasta los últimos instantes de la primera mitad. El ariete andorrano vive de cesión en cesión por parte de su club, el de su cuidad. «Estoy en etapa formativa y busco minutos», admite. En Logroño los está teniendo por ahora y después de superar su reciente paso por el quirófano.

La UD Logroñés pasó en pocos días de carecer de un nueve puro – Joel Febas hacía las labores– a contar con dos jugadores de área y no solo de área. Primero llegó Andrei Lupu, al que el aficionado ya conocía; luego él, desde Palma de Mallorca vía Andorra. Lo cierto es que Unai Mendia cuenta con dos nueves interesantes, posiblemente como hacía tiempo que un entrenador de la UDL no disponía.

«El fútbol es un juego de equipo y lo mejor que puede llegar es el ascenso. Si subes, todo cambia para el jugador» Berto Rosas Jugador de la UD Logroñés

La historia, la corta historia, de Alberto Rosas Ubach (19/8/2002, Andorra La Vella) está marcada por los muchos kilómetros que acumula en su cuerpo y por las estancias en verano en casa y la labor de hacer las maletas cada mes de julio. En el verano del 2002 aterrizó en Utebo, donde estuvo seis meses y marcó 10 goles en 16 partidos; en enero del 2023 hizo las maletas y se mudó a Sevilla, para jugar en el filial del Betis durante temporada y media. Ascendió a Primera Federación.Aquella estancia le permitió regresar al Andorra para celebrar el ascenso a Segunda, en el 2024, aunque su alegría no duró mucho y ese mismo verano recaló en el Atlético Baleares por una temporada. Yde las islas a La Rioja. «Estoy muy contento, me he adaptado muy bien porque tanto mis compañeros como los técnicos me han ayudado mucho. Venía de una operación, pero con la ayuda del cuerpo médico ha ido todo muy rápido. Me he recuperado muy bien y poco a poco he podido entrar», explicaba tras el entrenamiento de este miércoles. Berto Rosas se refiere a un paso por el quirófano, hace cinco meses, en el que se le intervino de «síndrome compartimental, presión en el soleo y los gemelos».

Sí que tiene claras el andorrano sus ganas de triunfar.Se perdió el último partido de su selección porque aún estaba recuperándose, pero su objetivo es muy claro en esta nueva aventura. «Ahora me estoy formando. El Andorra es un club muy bueno, que está en una categoría muy buena, y al final tengo que buscar minutos para crecer individualmente. Me llamó el Logroñés y viendo la ciudad deportiva tan espectacular, las facilidades que me dieron y una ciudad en la que se vive muy bien, acepté. Creo que no hay mejor sitio en la categoría, porque este equipo necesita estar en una división superior», explicaba antes de ampliar el porqué de su fichaje y de hacer y deshacer maletas. «Aspiro a estar en lo más alto. Aunque miramos individualmente, el fútbol es un juego de equipo y lo mejor que puede llegar ahora mismo es el ascenso. Si subes, todo cambia también para cada jugador. Con los minutos es como te revalorizas y creces. Si añades goles, mucho mejor para el equipo», subraya.

«Tenía ganas de marcar, pero sabía que con trabajo el gol llegaría. Detrás de un gol hay mucho trabajo invisible» Berto Rosas Jugador de la UD Logroñés

Para entender este pensamiento y esta mente abierta a la cesión consecutiva hay que remontarse a su etapa en el fútbol base, que no queda muy lejos. «Hay pocos equipos en la liga andorrana, pero cada vez está creciendo más, sobre todo en Primera – diez clubes–, ya que además juegan en fases previas de Europa. Desde pequeños jugamos la liga de Cataluña. Es la solución más cercana para crecer desde abajo. Son muchos kilómetros y la carretera no es muy accesible por lo que son muchas horas en el autobús con los compañeros, que al final son amigos de colegio. Una familia y muy buenos recuerdos», explica.

Yfamilia, diferente, parece haber encontrado en Logroño. De momento, todo son buenas palabras, que incluyen también esperanza. «Al principio nos teníamos que adaptar, pero ya nos conocemos mucho mejor y se está notando en el campo. Aún hay margen de mejora, aunque con la expectativa muy alta, porque podemos hacer las cosas muy bien. Por otro lado, han pasado ya cuatro meses de la operación y es verdad que esperaba con ganas volver a marcar, pero también era consciente de que con trabajo llegaría, porque detrás de un gol hay mucho trabajo invisible. Y además, cuento con unos muy buenos compañeros y con ellos sabes que los balones van a llegar», concluye.