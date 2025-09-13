LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arturo Guerra, en un entrenamiento del Náxara. SONIA TERCERO

Arturo Guerra

Entrenador del Náxara
«La ilusión y la unión son nuestras armas para competir en Las Gaunas»

El entrenador vuelve a sentarse en el banquillo del Municipal tras debutar al mando del Náxara con un empate contra el Ebro

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:19

Arturo Guerra volverá mañana a sentarse en el banquillo de Las Gaunas. Lo hará dos temporadas después de su salida como mano derecha de Diego ... Martínez y lo ocupará como entrenador de un Náxara hecho a su medida que le ilusiona enormemente. El técnico conoce de primera mano las fortalezas y debilidades de ambos equipos, y, pese a confirmar que será un duelo muy exigente, apela a que la humildad y el trabajo diario de los suyos sean determinantes para doblegar a uno de los clubes con más renombre de la categoría.

