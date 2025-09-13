Arturo Guerra volverá mañana a sentarse en el banquillo de Las Gaunas. Lo hará dos temporadas después de su salida como mano derecha de Diego ... Martínez y lo ocupará como entrenador de un Náxara hecho a su medida que le ilusiona enormemente. El técnico conoce de primera mano las fortalezas y debilidades de ambos equipos, y, pese a confirmar que será un duelo muy exigente, apela a que la humildad y el trabajo diario de los suyos sean determinantes para doblegar a uno de los clubes con más renombre de la categoría.

«Evidentemente es un partido especial por enfrentarme a un club en el que he estado, pero creo que es más especial por el hecho de jugar contra un equipo de Logroño, en un escenario como Las Gaunas, delante de familiares y amigos... eso a los chavales les motiva mucho», reconoce el técnico blanquiazul. Además, el Náxara no encara este choque con esa presión por los números que puede llegar a ahogar, en algunos momentos, al rival. Más aún cuando se ha estrenado en la categoría con una derrota. «Ellos vienen de perder y seguro que saldrán al partido con mucha intensidad. Yo he estado en ese banquillo y sé que la exigencia allí es máxima desde el primer amistoso; esa presión puede empujarles para bien, pero también puede volverse en su contra si no logran resultados inmediatos», añade Guerra.

Por su parte, el equipo de Nájera viene reforzado tras estrenar su casillero en el debut liguero contra el Ebro, que dejó muy buenas sensaciones al haber merecido más que un empate. «Quizá supo a poco, pero supimos reponernos después de empezar perdiendo y eso para mí tiene mucho valor. Hemos ido creciendo, conociéndonos mejor y convirtiéndonos en un bloque más compacto y más dinámico. El compromiso de los jugadores es digno de elogio», subraya.

De cara al derbi de mañana en Las Gaunas, el entrenador insiste en que una de las claves que deben de guiar a los suyos es la humildad dada «la dimensión del rival». Y es que, en palabras de Guerra, «nos enfrentamos a jugadores con una experiencia enorme en la categoría, algunos con 200 o 300 partidos en Segunda Federación, mientras que nosotros tenemos jugadores que acaban de debutar en la categoría; la ilusión y la unión son nuestras armas para competir en Las Gaunas».