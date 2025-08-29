El Arnedo, última parada de la SDL antes del inicio de liga

La SD Logroñés encara el último envite de la pretemporada antes del primer partido que da inicio al curso 2025-26. Será el Arnedo, de ... Tercera Federación, el encargado de medir el nivel del combinado blanquirrojo esta misma tarde a las 19.00 horas en Sendero.

De menos a más. Así han sido los casi dos meses de preparación del equipo blanquirrojo que comenzó a principios de julio con un equipo renovado que dejaba atrás unos meses bastante duros. Y pese a que los resultados no terminaron de llegar, el plantel de Adrián Cantabrana siguió trabajando y las victorias han ido llegando progresivamente. En parte gracias a las buenas actuaciones de la línea defensiva que conforman dos jugadores como Zubiri o Ander Fernández, que plasman a la perfección la idea juventud-experiencia que busca Cantabrana.

El central llegado del Basconia reconoció estar «al 100%» después de su lesión y estar concienciado con la idea de juego. «El míster nos pide que seamos responsables, que seamos contundentes, que vayamos fuertes y que vayamos adelante a apretar de manera valiente para así darles la confianza a los de arriba de ir sin miedo. Nosotros vamos a estar cubriendo sus espaldas», aseguró.

Para acompañarle estará Iñigo Zubiri, que parte como uno de los estandartes del vestuario. «Creo que ese conjunto de veteranía y juventud va a venir muy bien para todos. Nunca se deja de aprender, así que eso es bueno. Las cosas que se dicen en pretemporada luego hay que demostrarlas, no solo vale hablar, hay que salir al campo y demostrar», advirtió el zaguero.

Se suma para el partido de esta tarde Bilal Kandoussi, recién llegado, que completa una lista de veintitrés jugadores que buscarán superar con éxito el último escollo de la pretemporada antes de recibir al Eibar B en Las Gaunas el próximo domingo.