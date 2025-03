El Anguiano no reacciona y se estrena en puestos de descenso

Veintisiete jornadas. Eso es lo que ha tardado el Anguiano en caer a los puestos de descenso. Y es que hasta este pasado domingo, el ... conjunto serrano había sabido sortear la zona de peligro en Segunda Federación con un proyecto humilde pero comprometido que sigue confiando en la permanencia. Sin embargo, los malos resultados del último mes han hecho que caiga por primera vez a la zona de peligro cuando restan siete semanas para el fin de la fase regular en la categoría.

El partido en Isla era considerado como «crucial» para el preparador del Anguiano. Y a Héctor Urquía no le faltaba razón ya que una victoria ante un rival como el Alfaro supondría acallar los fantasmas para devolver al equipo a la parte media, mientras que una derrota significaría ahondar en la crisis y caer a los puestos de descenso.

Más aún viendo lo ajustada que estaba, y está, la tabla entre aquellos que quieren aferrarse a la vida. Y es que, del décimo al decimoquinto clasificado tan solo hay tres puntos de diferencia, lo que mantiene vivas las esperanzas de permanencia de los serranos.

El Anguiano perdió contra sus paisanos con un 0-2 en el marcador después de que Balda fusilase sin contemplación a Roberto bajo los palos y que Arturo sentenciara en los compases finales. Tuvo opciones el Anguiano de empatar pero no las materializó agrandando a cinco derrotas su mala racha. Es la peor que se registra en la actualidad dentro del grupo II de Segunda Federación al perder también contra Teruel (5-0), Barbastro (1-0), Subiza (1-2) y Real C (4-2).

Es la primera vez que el Anguiano se convierte en uno de los equipos del descenso aunque ya los había rozado con anterioridad. Ocupó la decimotercera posición –que obliga a jugar un 'play out' en la siguiente ronda– hasta en cinco ocasiones pero siempre había reaccionado para que el mal no fuera a mayores. No pudo hacerlo contra el Alfaro y ahora se prepara para revertir su situación antes del 4 de mayo.