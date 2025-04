El Anguiano se encomienda a su última bala

El Anguiano ha dejado de depender de sí mismo. Su insuficiente empate contra el Ejea (0-0) de ayer y los resultados de sus rivales ... directos por la salvación ha truncado los planes de llegar a la última jornada siendo dueño de su propio destino. Ahora toca ganar al Tudelano, y esperar a ver lo que hace el Calahorra y el Barbastro en sus respectivos encuentros; porque en sus manos estará el futuro de un conjunto serrano que ve peligrar su existencia en la categoría. Queda una bala y habrá que encomendarse a ella para extender la épica.

El conjunto serrano recibía en su campo a un rival de los de arriba que, pese a no tener opciones de disputar la fase de ascenso, necesitaba sumar para hacerse con la plaza copera. El reto de medirse a uno de los grandes ha alentado al Anguiano durante toda la temporada y en esta jornada crucial para su permanencia no iba a ser diferente presentando un aguerrido once que plantó al Ejea en su propio campo desde el inicio, alentado por un Emilio inspirado en la distribución y un Ayoub que desequilibró en la banda.

Anguiano Roberto, Zaldua, Voltarel, Héctor, Emilio, Moha (Samu, 54), Ayoub (Sergio, 71), Ale Santos, Medrano, Álvaro y Joel (Íker, 71). 0 - 0 Ejea Troya, Raúl Sola, Antonio Sola (José, 83), Gonives, Mongotes, Íker Gil (Iglesias, 46), Babacar (Albert, 87), Carrasco (Santana, 68), Hakim (Ismael, 46), Rodrigo y Álvaro. Goles: No hubo goles.

Árbitro: Octavio Herranz Monge. Amonestó, con una cartulina amarilla, a los jugadores locales Moha, Joel y Ale Santos; y a los visitantes Íker Gil y Hakim.

Incidencias: Trigésimo tercera jornada. Nublada y fresca mañana en el campo de Isla.

Pero la falta de acierto volvió a penalizar al equipo. Fue Ayoub quien en el minuto 25 estuvo apunto de hacer estallar Isla en el momento en el que se giró sobre sí mismo dentro del área pequeña para rematar con potencia a escasos metros de la portería. Pero el meta aragonés interrumpió la fiesta con un despeje milagroso que silenció el griterío que emanaba de detrás de vallas.

El Ejea, por su parte, apostó por el contragolpe con Babacar e Íker Gil como revulsivos. Fue éste último el que probó suerte desde el costado con un disparo escorado que sorprendió pero que fue despejado con una brillante mano de Roberto. Los aragoneses extendieron su planteamiento al segundo tiempo con una nueva internada de Babacar que finalizó Carrasco con un disparo raso a las manos del meta serrano.

Recobró bien la posición el Anguiano y quiso ampliar su guión aunque el partido comenzó a romperse por momentos. Decidió entonces el entrenador de Medrano refrescar el ataque con Samu, Sergio e Íker como relevos de Moha, Ayoub y Joel, respectivamente. Se volcó de nuevo el Anguiano aunque sin rastro de puntería. Por suerte para los riojanos, el Ejea tampoco destacó por ello cuando Santana tiró desde la frontal para estrellar el balón en el travesaño sacudiendo los cimientos de la portería de Roberto. Fue un aviso de que el partido podía caer a un lado u otro aunque la última palabra la tuvo el Anguiano, pero el remate flojo de Samu tras un saque de banda envenenado dejó por cerrado el encuentro con un apático 0-0 en el marcador.

Cuando el árbitro pitó el final, los rostros en el césped hablaron sin decir una palabra. Empate ante un rival de identidad, sí, pero con su destino puesto en manos de otros. Ahora solo queda sumar y esperar; la permanencia en Segunda Federación bien vale pelear hasta el final.