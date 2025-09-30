LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El portero de la SD Logroñés Kike Royo arenga a sus compañeros tras encajar el gol del Amorebieta. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

El Amorebieta acaba con la valla imbatida de Royo

Más de 330 minutos. ·

El portero riojano, referente en el joven vestuario blanquirrojo, no pudo evitar el tanto de Javi Elías que supuso el empate

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:50

Más de tres partidos y medio con la portería a cero. Y apuntaba a mucho más dadas sus actuaciones en este inicio de liga. Desde ... su llegada a la Sociedad Deportiva Logroñés, Kike Royo ha demostrado ser una muralla, uno de los fichajes más acertados de un conjunto blanquirrojo plagado de jóvenes. No solo es la voz de la experiencia en el vestuario, el cancerbero logroñés da ejemplo en cada entrenamiento, en cada partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

