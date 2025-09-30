El Amorebieta acaba con la valla imbatida de Royo

Más de tres partidos y medio con la portería a cero. Y apuntaba a mucho más dadas sus actuaciones en este inicio de liga. Desde ... su llegada a la Sociedad Deportiva Logroñés, Kike Royo ha demostrado ser una muralla, uno de los fichajes más acertados de un conjunto blanquirrojo plagado de jóvenes. No solo es la voz de la experiencia en el vestuario, el cancerbero logroñés da ejemplo en cada entrenamiento, en cada partido.

Más de 330 minutos con la camiseta de la SDL y 550 si se añaden los últimos dos encuentros que disputó con la UDL (frente al Subiza y a la Real Sociedad C) lo de Kike Royo iba para récord personal. Pero todo tiene un final, nada es eterno y el portero riojano encajó, en el minuto 53, el primer gol de la temporada.

El artífice del tanto que rompió la imbatibilidad de Kike Royo fue otro riojano que ahora viste la camiseta del Amorebieta: Javi Elías, que según narró tras el tanto, vive muy cerca de Las Gaunas. «Es un partido al que vengo andando, vivo a 100 metros de aquí y desde chiquitín viniendo a ver partidos del Logroñés», apuntó el jugador de 20 años en las redes sociales del club vizcaíno.

Fue en un centro desde la izquierda que Joselu Guerra no despejó con contundencia y Javi Elías, con su pierna menos hábil (la derecha), impactó el balón que salió dando botes, el último justo antes de que Kike Royo blocara el esférico.

Un tanto que supuso el segundo empate de la SDL este curso, el primero en casa, que a juicio del entrenador tiene una lectura positiva: «Volvemos a puntuar en casa, puntuamos contra el Amorebieta, que sabemos que va a ser uno de los equipos grandes llamados a estar arriba», explicó Adrián Cantabrana en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Precisamente la SD Logroñés, que ocupa la quinta posición y que se medirá al Gernika en Las Gaunas el sábado a las 20.30, es uno de los pocos equipos del Grupo 2 de la Segunda Federación que todavía no conoce la derrota. Además del equipo blanquirrojo, el Utebo, líder, el Sestao (tercero) y el Real Unión -cuarto en la clasificación- no han perdido en este inicio de temporada.