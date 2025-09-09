LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Israel ordena la evacuación total e inmediata de la Ciudad de Gaza ante su nueva ofensiva
El Alfaro saluda a su afición tras empatar con el Sestao. E. P.
Fútbol | Segunda Federación

El Alfaro suma desde la misma filosofía de trabajo y humildad

El equipo riojabajeño saltó al campo de La Molineta el domingo con seis incorporaciones en el once titular después de un verano de mucho movimiento en los despachos

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:54

«Un punto menos», celebró Óscar Gurría tras el pitido final este domingo después de que el Alfaro lograra un empate a 2 ante el ... Sestao River con sabor a victoria. Así iniciaba, como ya hacía la pasada temporada, el entrenador blanquillo el descuento hacia la cifra referencia para el objetivo de la temporada, la permanencia en Segunda Federación. «Quedan cuarenta y uno», asentía tras el partido.

