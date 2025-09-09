El Alfaro suma desde la misma filosofía de trabajo y humildad

«Un punto menos», celebró Óscar Gurría tras el pitido final este domingo después de que el Alfaro lograra un empate a 2 ante el ... Sestao River con sabor a victoria. Así iniciaba, como ya hacía la pasada temporada, el entrenador blanquillo el descuento hacia la cifra referencia para el objetivo de la temporada, la permanencia en Segunda Federación. «Quedan cuarenta y uno», asentía tras el partido.

Porque el Alfaro mantiene en este inicio de campaña 2025-2026 la misma meta desde las mismas máximas: trabajo, humildad, unión en el vestuario y entrega para competir en el campo. «Lo primero que marcamos en la charla inicial antes del Sestao River es que queríamos competir. No queríamos ganar a un equipo de Primera Federación, no, queríamos competir, ver el nivel que realmente tenemos», describió Gurría tras el partido.

El equipo riojabajeño saltó al campo de La Molineta el domingo con seis incorporaciones en el once titular después de un verano de mucho movimiento en los despachos, de varias salidas importantes y llegadas ilusionantes. Pero ya dio sensación de conjunto, de estar compenetrados y defender todos la misma filosofía.

Otra clave es la unión y la necesidad de que aporte toda la plantilla. «Los partidos no los van a ganar los once titulares, lo van a ganar los suplentes. Y así fue ante el Sestao: conseguimos el empate porque los suplentes entran y arrean. Nos dieron muchísimo y esto tiene que seguir así», instruye el técnico.