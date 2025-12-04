El Alfaro pretende prolongar la racha una semana más

El Alfaro saltará en la tarde de este domingo al césped de La Molineta con un objetivo inédito esta temporada: buscar su tercer partido consecutivo ... sumando. Un reto ante el histórico Real Unión que es posible gracias a que el pasado sábado sumaba en Beasain su primer punto como visitante en esta temporada. Una primera cosecha lejos de La Molineta, y ante un rival directo por la permanencia, que tardó trece jornadas y que es una de las explicaciones de por qué el Alfaro se encuentra en puestos de descenso, penúltimo con 9 puntos, a cinco de los que darían la permanencia, objetivo de la campaña.

Hasta el sábado, el Alfaro contaba por derrotas todas sus salidas, que interrumpían sus empates o victorias en casa: 4-3 ante el Eibar B con remontada en el descuento, 1-0 ante el Gernika, 3-2 ante el Aragón también sufrida en los últimos instantes, 1-0 ante la SD Logroñés, 3-0 ante el Amorebieta y 2-1 en Nájera.

Era el único del grupo 2 de Segunda Federación que no había sumado ni un punto hasta el sábado como visitante. El segundo peor es el Beasain, con 2 cosechados, 3 lleva el Basconia, colista, y el Ebro también en puestos de descenso, en una clasificación que comparten los mismos conjuntos que están en problemas pugnando por la permanencia.

Desde la del 12 de octubre en Zaragoza, el Alfaro acumuló otras dos derrotas en casa, ante el Alavés B y el Ejea, hasta cortar la negativa racha de seis consecutivas. Crisis que los blanquillos rompieron en el anterior partido en La Molineta con su brillante, convincente y esperanzadora victoria ante un Tudelano en alza, que sigue empatado a puntos por el liderato con Utebo y Sestao.

El delantero alfareño Arturo Fernández fue autor del primero de los dos goles para celebrar el triunfo en el derbi ribero. También marcó el gol de zurdazo a la escuadra con el que los blanquillos se adelantaron en Beasain en el minuto 21, certificando el buen momento que vive cara a puerta.

El regreso a La Molineta este domingo será después del agradecimiento que el Banco de Alimentos ha expresado al Club Deportivo Alfaro por el 'gesto solidario' al colaborar en la colecta que realizó en la jornada ante el Tudelano. En total, el público donó 250 euros en las huchas y 15 kilogramos de comida.