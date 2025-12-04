LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arturo Fernández ha marcado en los dos últimos encuentros. E. P.
Fútbol | Segunda Federación

El Alfaro pretende prolongar la racha una semana más

Tras la convincente victoria ante el Tudelano y el primer punto fuera de casa, en Beasain, el equipo blanquillo busca su tercer partido consecutivo sumando

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:38

Comenta

El Alfaro saltará en la tarde de este domingo al césped de La Molineta con un objetivo inédito esta temporada: buscar su tercer partido consecutivo ... sumando. Un reto ante el histórico Real Unión que es posible gracias a que el pasado sábado sumaba en Beasain su primer punto como visitante en esta temporada. Una primera cosecha lejos de La Molineta, y ante un rival directo por la permanencia, que tardó trece jornadas y que es una de las explicaciones de por qué el Alfaro se encuentra en puestos de descenso, penúltimo con 9 puntos, a cinco de los que darían la permanencia, objetivo de la campaña.

