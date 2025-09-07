El Alfaro inicia un nuevo camino hacia la salvación

Los blanquillos comienzan en casa la temporada ante el Sestao, recién descendido, con el objetivo de consolidarse en la categoría

Burusco busca irse por la banda izquierda el pasado sábado ante la defensa de la Oyonesa en la final autonómica de la Copa Federación.

Ernesto Pascual Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:38

En el primer saludo a su plantilla el 28 de julio, Óscar Gurría advertía a sus jugadores, tanto a los que continúan como a los ... que fichaban de blanquillo, que el Alfaro ya no era el equipo bisoño y desconocido para el resto de competidores en Segunda Federación. El curso pasado le avalaba, con el objetivo de la permanencia cosechado varias semanas antes de finalizar el calendario y muchos resultados ante equipos de los de arriba que afianzaron una gran campaña. «Ahora, ya no vamos a coger de sorpresa a nadie. Ahora todos saben quién es el Alfaro. Y tenemos que ir a corroborar ese temor», arengaba el entrenador blanquillo a sus pupilos. Cuarenta y dos días después, cuatro amistosos preparatorios (SD Logroñés, Mutilvera, Cirbonero y Subiza) y de lograr el pasado sábado el pase a la fase nacional de la Copa Federación al vencer la final autonómica a la Oyonesa en los penaltis, esta tarde comienza una nueva oportunidad para que el Alfaro cause temor, para que pelee por el objetivo de consolidarse en Segunda Federación.

«Vamos a prepararnos para hacer que el Sestao nos tema», animó esa primera tarde Gurría. Porque un histórico del fútbol español, el Sestao River, es el primer contendiente en esta segunda temporada consecutiva en la categoría, el primer visitante del campo de La Molineta desde las 16.45 horas. Llega este primer partido de temporada en las fiestas del Burgo, las que dedican los alfareños a su patrona. Y el Alfaro quiere sumarse al ambiente festivo y de alegría con un buen partido y sumando puntos. Porque el objetivo que plantea Óscar Gurría para cada partido y para toda la temporada es el mismo que el año pasado, competir, estar en cada encuentro, no perder la cara ante cada rival y mantener la identidad que busca forjarse el equipo. Para ello, el cuerpo técnico ha convocado esta tarde a todo el equipo y hará dos descartes ya en el campo. Es el momento de mostrar el engranaje del equipo con doce jugadores nuevos y once que continúan. Entre ellos, los dos últimos anuncios, la continuidad de Mario Gil y de Álex Aguado, el último hombre anunciado por el club blanquillo. La directiva pondera que el de Murchante fue pieza clave la pasada campaña, en la que jugó 32 partidos exhibiendo polivalencia.

