Burusco busca irse por la banda izquierda el pasado sábado ante la defensa de la Oyonesa en la final autonómica de la Copa Federación. E. P.
Fútbol | Segunda Federación

El Alfaro inicia un nuevo camino hacia la salvación

Debut. ·

Los blanquillos comienzan en casa la temporada ante el Sestao, recién descendido, con el objetivo de consolidarse en la categoría

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:38

En el primer saludo a su plantilla el 28 de julio, Óscar Gurría advertía a sus jugadores, tanto a los que continúan como a los ... que fichaban de blanquillo, que el Alfaro ya no era el equipo bisoño y desconocido para el resto de competidores en Segunda Federación. El curso pasado le avalaba, con el objetivo de la permanencia cosechado varias semanas antes de finalizar el calendario y muchos resultados ante equipos de los de arriba que afianzaron una gran campaña. «Ahora, ya no vamos a coger de sorpresa a nadie. Ahora todos saben quién es el Alfaro. Y tenemos que ir a corroborar ese temor», arengaba el entrenador blanquillo a sus pupilos. Cuarenta y dos días después, cuatro amistosos preparatorios (SD Logroñés, Mutilvera, Cirbonero y Subiza) y de lograr el pasado sábado el pase a la fase nacional de la Copa Federación al vencer la final autonómica a la Oyonesa en los penaltis, esta tarde comienza una nueva oportunidad para que el Alfaro cause temor, para que pelee por el objetivo de consolidarse en Segunda Federación.

