El Alfaro celebró el triunfo vistiendo la camiseta del 50 aniversrario de su campo. E. P.
Fútbol | Segunda Federación

El Alfaro gana al Tudelano y comienza a creérselo

Los de Gurría firman un completo partido para vencer a los navarros, terceros en la tabla

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:34

El Alfaro firmó este domingo su segunda portería cero de esta temporada. Y la convirtió en su segunda victoria. Fue la cosecha de un ... partido muy completo de cada jugador ante un rival que pisaba La Molineta segundo (ahora, tercero). Un Tudelano en tendencia positiva, pero ante el que los de Óscar Gurría supieron esgrimir sus argumentos de identidad, recuperaron la solidez defensiva y la eficacia ofensiva. Fueron tres puntos muy celebrados por afición y plantilla, que sirven para desprenderse del farolillo rojo y para comenzar a creer en sus posibilidades para ir recuperando puntos y posiciones y acercarse al reto de la permanencia.

