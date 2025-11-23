El Alfaro gana al Tudelano y comienza a creérselo

El Alfaro firmó este domingo su segunda portería cero de esta temporada. Y la convirtió en su segunda victoria. Fue la cosecha de un ... partido muy completo de cada jugador ante un rival que pisaba La Molineta segundo (ahora, tercero). Un Tudelano en tendencia positiva, pero ante el que los de Óscar Gurría supieron esgrimir sus argumentos de identidad, recuperaron la solidez defensiva y la eficacia ofensiva. Fueron tres puntos muy celebrados por afición y plantilla, que sirven para desprenderse del farolillo rojo y para comenzar a creer en sus posibilidades para ir recuperando puntos y posiciones y acercarse al reto de la permanencia.

Antes del pitido inicial, pisaron el césped y protagonizaron el saque inicial los jugadores de la plantilla que hace cincuenta años inauguró el campo de La Molineta. Ante esa conmemoración, los blanquillos vistieron ayer de negro, con la equipación que celebra ese medio siglo.

Empezó el derbi ribero con brío. Eso sí, el Alfaro se guardaba en su campo cuando el Tudelano atacaba posicional. La primera ocasión que una contra que no pudo controlar Burusco. El Alfaro buscaba extenderse por ambas bandas.

Un centro chut que lanzó Boudaour en el 7 fue el primer aviso navarro. Tres minutos después, Albín buscó la escuadra en una falta, luciéndose Alegría en la estirada. Los de Héctor Urquía comenzaron a adueñarse de la posesión y del terreno. Tras tocar y bascular, se mostraban muy verticales, como un desmarque veloz que dibujó Alonso, que sorteó la salida de Gorka pero encontró tres alfareños que frenaron su disparo a gol. Dos minutos después, Gorka tenía que volver a salir a atajar otro balón largo por la derecha.

El Alfaro no se mostraba incómodo dejando el balón al Tudelano. Se replegaba y buscaba juego directo con balones largos. En el 31, Aguado lanzó una contra que acabó con un centro con peligro.

La intensidad era la máxima de los dos equipos. La del Tudelano impedía a los alfareños el control y largas posesiones. La del Alfaro apagaba los espacios en las diversas líneas navarras. La última de la primera parte fue una jugada por la izquierda alfareña, cuyo rechace acabó en la esquina. Burusco cabeceó alto la puesta de Sota.

Los dos equipos salieron a la segunda parte como en la primera, más estirados. En el 48, Arturo remató en el área un centro, enganchó el rechace y el disparo fue fuera. En el 52, Boudaoud puso desde la derecha un centro raso que se paseó por el área sin rematador.

El Alfaro comenzó a encontrar las sensaciones que no tuvo en jornadas anteriores. En el 68, Burusco protagonizó una contra por la izquierda cuyo disparo terminó en córner. En la siguiente, la defensa sacó una falta peligrosa tudelana, Burusco se la llevó por la izquierda, elevó el pase al corte a Arturo, que recortó a defensa y portero y marcó.

En el 73, Aparicio lanzó una falta en la frontal buscando la escuadra. Volvió a lucirse Gorka con una gran estirada. Salió el balón rápido, cruzó Garrido el campo sorteando rivales hasta que elevó ante la salida de Yoel. Golazo. Celebración en la grada. En el campo, concentración hasta el final, contención defensiva y ratificación de que el equipo puede recuperar terreno.