El Alfaro se aplica en las labores defensivas para frenar al Tudelano. E. P.
Segunda Federación

El Alfaro tiene claro el camino a seguir hacia la salvación

El conjunto rojillo apela a la máxima de defender la portería a cero y amortizar sus ocasiones para sumar los puntos que le den la permanencia

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:51

Comenta

«Somos el Alfaro, tenemos que defender todos y aprovechar la ocasión que íbamos a tener». Fue la arenga que el entrenador Óscar Gurría lanzó ... a sus jugadores el domingo antes de pisar el campo contra el Tudelano. En el momento más complicado de la temporada, tras arrastrar seis derrotas consecutivas y tres jornadas en el farolillo rojo, el Alfaro sacó su mejor cara, firmó su partido más completo en el derbi ribero y recordó a los aficionados al equipo que logró tantas gestas en la pasada temporada, con concentración en todas sus líneas, entrega y piernas en cada balón, hambre de recuperación e ir a puerta, sin fisuras... «Al final, tuvimos dos ocasiones, acertamos y las marcamos. Esto es lo que requiere el fútbol», suspiraba Gurría tras el partido.

