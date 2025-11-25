El Alfaro tiene claro el camino a seguir hacia la salvación

«Somos el Alfaro, tenemos que defender todos y aprovechar la ocasión que íbamos a tener». Fue la arenga que el entrenador Óscar Gurría lanzó ... a sus jugadores el domingo antes de pisar el campo contra el Tudelano. En el momento más complicado de la temporada, tras arrastrar seis derrotas consecutivas y tres jornadas en el farolillo rojo, el Alfaro sacó su mejor cara, firmó su partido más completo en el derbi ribero y recordó a los aficionados al equipo que logró tantas gestas en la pasada temporada, con concentración en todas sus líneas, entrega y piernas en cada balón, hambre de recuperación e ir a puerta, sin fisuras... «Al final, tuvimos dos ocasiones, acertamos y las marcamos. Esto es lo que requiere el fútbol», suspiraba Gurría tras el partido.

El objetivo del Alfaro era ofrecer «un partido serio», «que la racha negativa y la diferencia con el resto de rivales no se agrandara tanto...». En resumen, plantilla y cuerpo querían, «por lo menos», competir, la gran máxima de Gurría para un equipo humilde y llamado a pelear por la salvación como el riojabajeño. «Teníamos que encontrar la tecla para competir y no dar facilidades. Trabajamos toda la semana el plan de defender y defender, sabiendo que luego ya tendríamos el momento de atacar. Y las sensaciones han sido buenas», valora el entrenador blanquillo. En esa llamada, la afición ovacionó a un equipo que se dejó todo en el campo: los hombres de arriba hicieron kilómetros frenando la primera línea de salida tudelana, el centro del campo saltó al corte y a cada balón, con una zaga que contuvo la verticalidad navarra y protegió el área. Por último, Gorka Alegría salvó con dos estiradas dos disparos lejanos que buscaban escuadra.

Y, con ese trabajo, el Alfaro compitió gracias a conseguir otro objetivo marcado por Gurría como prioritario en las últimas jornadas: mantener la portería a cero. «Tenerla a cero es tener más cerca el triunfo», subrayó recordando que lo mismo logró para vencer 1-0 al Utebo.

Con esa identidad, el Alfaro ha mantenido imbatida La Molineta frente a los tres conjuntos que ocupan la parte alta de la clasificación: ganó al Utebo hoy líder, empató a 2 con el Sestao y vencía 2-0 este domingo al Tudelano. Los grandes avivan las ansias blanquillas por competir. Debe mantenerlas para encontrar algo positivo en su visita de este sábado a Beasain, antepenúltimo en la tabla, un puesto justo por delante del Alfaro pero empatado a 8 puntos.