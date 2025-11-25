El Alfaro tiene claro el camino a seguir hacia la salvación
El conjunto rojillo apela a la máxima de defender la portería a cero y amortizar sus ocasiones para sumar los puntos que le den la permanencia
Martes, 25 de noviembre 2025, 09:51
«Somos el Alfaro, tenemos que defender todos y aprovechar la ocasión que íbamos a tener». Fue la arenga que el entrenador Óscar Gurría lanzó ... a sus jugadores el domingo antes de pisar el campo contra el Tudelano. En el momento más complicado de la temporada, tras arrastrar seis derrotas consecutivas y tres jornadas en el farolillo rojo, el Alfaro sacó su mejor cara, firmó su partido más completo en el derbi ribero y recordó a los aficionados al equipo que logró tantas gestas en la pasada temporada, con concentración en todas sus líneas, entrega y piernas en cada balón, hambre de recuperación e ir a puerta, sin fisuras... «Al final, tuvimos dos ocasiones, acertamos y las marcamos. Esto es lo que requiere el fútbol», suspiraba Gurría tras el partido.
El objetivo del Alfaro era ofrecer «un partido serio», «que la racha negativa y la diferencia con el resto de rivales no se agrandara tanto...». En resumen, plantilla y cuerpo querían, «por lo menos», competir, la gran máxima de Gurría para un equipo humilde y llamado a pelear por la salvación como el riojabajeño. «Teníamos que encontrar la tecla para competir y no dar facilidades. Trabajamos toda la semana el plan de defender y defender, sabiendo que luego ya tendríamos el momento de atacar. Y las sensaciones han sido buenas», valora el entrenador blanquillo. En esa llamada, la afición ovacionó a un equipo que se dejó todo en el campo: los hombres de arriba hicieron kilómetros frenando la primera línea de salida tudelana, el centro del campo saltó al corte y a cada balón, con una zaga que contuvo la verticalidad navarra y protegió el área. Por último, Gorka Alegría salvó con dos estiradas dos disparos lejanos que buscaban escuadra.
Y, con ese trabajo, el Alfaro compitió gracias a conseguir otro objetivo marcado por Gurría como prioritario en las últimas jornadas: mantener la portería a cero. «Tenerla a cero es tener más cerca el triunfo», subrayó recordando que lo mismo logró para vencer 1-0 al Utebo.
«Trabajamos la semana el plan de defender, sabiendo que tendríamos el momento de atacar»
Con esa identidad, el Alfaro ha mantenido imbatida La Molineta frente a los tres conjuntos que ocupan la parte alta de la clasificación: ganó al Utebo hoy líder, empató a 2 con el Sestao y vencía 2-0 este domingo al Tudelano. Los grandes avivan las ansias blanquillas por competir. Debe mantenerlas para encontrar algo positivo en su visita de este sábado a Beasain, antepenúltimo en la tabla, un puesto justo por delante del Alfaro pero empatado a 8 puntos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión