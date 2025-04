El Alfaro busca competir ante el mejor equipo del año

En la pasada jornada, la victoria ante la Real Sociedad C y los 43 puntos en el casillero certificaron la permanencia del Alfaro en ... Segunda Federación. En ésta, los blanquillos confían en terminar de amarrarla ya matemáticamente a falta de tres para finalizar la temporada. La buscarán compitiendo ante el Teruel y, también, pendientes del resto de resultados.

Octavo en la tabla, el Alfaro saltará esta tarde al campo de Pinilla con diez puntos de ventaja sobre la plaza de 'play off' por la permanencia que ocupa el Barbastro con 33. Sólo una carambola casi imposible complicaría la permanencia alfareña. Para evitarlas, el mandato del entrenador Óscar Gurría es mantener la tensión: «No hay que relajarse, porque si no te pintarán la cara. Y no está la campaña como para dejarnos llevarnos en estos cuatro partidos que quedan. Podemos perder, pero vamos a competir. Podemos ganar, y vamos a seguir compitiendo».

Ese es el reto ante un Teruel que cuenta ya trece jornadas consecutivas sin conocer la derrota, lo que le ha permitido alzarse hasta la cuarta plaza y pelear por el 'play off' de ascenso. Es el equipo que menos goles ha recibido en las cuatro categorías del fútbol español en este 2025 y el que más puntos suma en lo que va de año. Eso sí, su entrenador, Unai Mendia, espera un partido muy complicado ante la buena temporada del Alfaro, como el que fue bajo la niebla el de La Molineta, donde se llevaron la victoria por 0-1.

Al igual que el Teruel, el Alfaro cuenta con todos sus hombres disponibles para esta tarde. De hecho, el cuerpo técnico ha convocado a todos para viajar, incluido a Fran Sota, que se recupera de un esguince. Así, quienes no jueguen realizarán la sesión de recuperación en el propio campo de Pinilla.

Eso sí, un síntoma de que el Alfaro ha hecho la labor esta temporada y ya piensa en la siguiente es el anuncio de la renovación del gerente del club, Álvaro Calvo, para la siguiente. Entre sus labores, la administración, logística, comunicación, delegado de equipo y dirección deportiva junto al entrenador.