El Alfaro quiere ratificar su progresión

La esperanzadora victoria del pasado domingo en La Molineta ante el Tudelano cambió el rumbo de un Alfaro que acumulaba seis derrotas consecutivas ... y más jornadas en el puesto de farolillo rojo de las deseadas. Para que ese giro de dirección se convierta en punto de inflexión para continuar escalando posiciones en la clasificación, los blanquillos han de cambiar otra tendencia que lastra su trayectoria: son el único equipo que todavía no ha sumado como visitante en el grupo 2 de Segunda Federación. Y este sábado se les presenta una oportunidad especial para ratificar el nuevo momento y sumar esperanzas, una en la que pueden matar dos pájaros de un tiro, ya que visitan a un rival directo por la permanencia, al Beasain.

Desde las 16.30 horas, el campo guipuzcoano de Loinatz acoge un partido en el que ambos protagonistas comparten similitudes: empatados a ocho puntos después de las doce jornadas disputadas, arrimarse a la salvación es su objetivo. De ese bagaje, y frente a las seis derrotas consecutivas que interrumpieron el domingo los alfareños, los guipuzcoanos han sumado seis de los doce puntos en juego en las cuatro jornadas más recientes, tras ganar en su casa 2-0 al Basconia y firmar tablas en sus últimas citas con el Utebo, el Sestao y el Gernika, todos ellos asentados en la zona alta de la tabla.

Para lograr algo positivo que alimente el rumbo alfareño, el entrenador blanquillo, Óscar Gurría, se mantiene para el partido de esta tarde en la lectura necesaria para «competir» en esta categoría: «Nuestro plan pasa por defender bien y tener una ocasión». Para ello, además de estudiar el juego del Beasain, llamaba esta semana a «trabajar y trabajar».

La victoria ante el Tudelano sirvió para comenzar a tocar «un poco» la tecla de la confianza que buscan cuerpo técnico y la plantilla. «Tenemos que coger mucha más confianza: que ningún rival nos mate por una acción que no es del otro mundo, no tener que cargar con la ansiedad de deber ganar un partido, que es algo que no nos tenemos que autoimponer sino que tiene que perder el contrario, como ocurrió con el Tudelano, al que le ganamos en lo defensivo, no les dimos nada», expone Gurría, que no podrá contar ni con Zaldúa ni Mario Gil.