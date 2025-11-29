LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El alfareño Arturo Fernández, uno de los goleadores del pasado domingo, toca entre la defensa del Tudelano y el apoyo de varios compañeros. E. P.
Fútbol | Segunda Federación

El Alfaro quiere ratificar su progresión

Los blanquillos buscan este sábado sus primeros puntos como visitantes ante un Beasain que también pugna por la permanencia

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:52

La esperanzadora victoria del pasado domingo en La Molineta ante el Tudelano cambió el rumbo de un Alfaro que acumulaba seis derrotas consecutivas ... y más jornadas en el puesto de farolillo rojo de las deseadas. Para que ese giro de dirección se convierta en punto de inflexión para continuar escalando posiciones en la clasificación, los blanquillos han de cambiar otra tendencia que lastra su trayectoria: son el único equipo que todavía no ha sumado como visitante en el grupo 2 de Segunda Federación. Y este sábado se les presenta una oportunidad especial para ratificar el nuevo momento y sumar esperanzas, una en la que pueden matar dos pájaros de un tiro, ya que visitan a un rival directo por la permanencia, al Beasain.

