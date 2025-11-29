Primer punto a domicilio del Alfaro

Al séptimo intento llegó el primer resultado positivo del Alfaro a domicilio, además ante un rival directo por la salvación, el Beasain. Los riojanos ... sumaron un punto en un duelo en el que llegaron a soñar con un valioso triunfo con el que dar continuidad al resultado positivo logrado hace una semana ante el Tudelano. Finalmente se conformaron con unas tablas que, igualmente, les sirven para no perder y para seguir manteniendo una buena dinámica de cara a su objetivo de abandonar los últimos puestos de la tabla clasificatoria.

El enfrentamiento comenzó como se esperaba entre dos conjuntos que buscaban ante todo no perder, tanto por lo que supone la derrota como por la posibilidad de dar tres puntos a un rival directo por no descender a Tercera División.

Con ese planteamiento no resulta extraño que durante los primeros veinte minutos de juego no se registraran ocasiones para ninguno de los dos bandos en el terreno de juego de Loinaz. Eso sí, el primer acercamiento peligroso del enfrentamiento acabó en la red rival. El Alfaro abrió la contienda gracias a su presión alta en el campo contrario. Así, los blanquillos provocaron la pérdida de balón del local Huete y configuraron un preciso contragolpe que terminó con un espectacular lanzamiento de Turu con la zurda desde fuera del área. El esférico se coló por la escuadra de la meta defendida por Artetxe y los jugadores riojabajeños celebraron con ganas una diana que les hacía acercarse a un triunfo que se antojaba necesario para dejar de una vez por todas atrás la mala dinámica que les acompañaba en las jornadas previas.

Beasain Artetxe; Beñat Almandoz, Huete, Lazcano (Domenic, min. 56), Sansi; Beñat González (Elorza, min. 56), Zubillaga; Bengoetxea, Lizaso (Monreal, min. 66), Pita; y Mendia (Lorea, min. 83). 1 - 1 Alfaro Gorka Alegría; Asier Benito, Sergio Pascual, Morillas, Aitor; Ricco (Losantos, min. 61), Aguado, Alejandro (Jaime Dios, min. 74); Turu (Asier Berzal, min. 81), Burusco e Iván Garrido (Íñigo Jiménez, min. 81). Goles: 0-1 min 21: Turu. 1-1 min 60: Pita.

Árbitro: Alonso Luiña (Comité asturiano). Enseñó tarjeta amarilla a Bengoetxea, Zubillaga; Aguado, Alejandro, Asier Benito y Morillas.

Pintaba bien el partido para los de Gurría, puesto que su portero, Gorka Alegría, no tuvo trabajo durante la primera mitad. Vivió tranquilo hasta el intermedio y esa calma solo se vio trastocada con un disparo de Lizaso desde el balcón del área que se marchó cerca del palo de la meta riojabajeña. Un pequeño susto antes del descanso.

El escenario del duelo cambió tras el paso por los vestuarios, puesto que el Beasain mejoró notablemente sus prestaciones sin necesidad de cambiar a ninguno de sus hombres. Eran los mismos jugadores que en la primera mitad, pero con mucho más acierto. Así, no tardaron en llegar las oportunidades para el conjunto local y un cabezazo a la salida de un saque de esquina se convirtió en la antesala del tanto del empate. Pita estuvo atento al cazar una segunda jugada originada en la frontal del área para batir a Gorka Alegría.

Tras el mazazo que supuso el gol en contra, el Alfaro mantuvo la compostura, generó oportunidades y, en una de las más claras, Burusco sirvió un pase de la muerte que no encontró rematador al pasearse de lado a lado por el área pequeña.

Los dos entrenadores quisieron cambiar el rumbo del encuentro con sus cambios, pero ninguno de los dos dio con la tecla para llevarse la victoria, aunque a los locales se les anuló un gol por fuera de juego. Al final, reparto de puntos entre dos equipos que tendrán que seguir luchando para salir de abajo.