Imagen de archivo de un partido anterior del Alfaro E. P.

Fútbol | Segunda Federación

Primer punto a domicilio del Alfaro

Los blanquillos firman tablas ante un rival directo, el Beasain, tras adelantarse en el marcador en el primer acto

Ander Zabala

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:19

Comenta

Al séptimo intento llegó el primer resultado positivo del Alfaro a domicilio, además ante un rival directo por la salvación, el Beasain. Los riojanos ... sumaron un punto en un duelo en el que llegaron a soñar con un valioso triunfo con el que dar continuidad al resultado positivo logrado hace una semana ante el Tudelano. Finalmente se conformaron con unas tablas que, igualmente, les sirven para no perder y para seguir manteniendo una buena dinámica de cara a su objetivo de abandonar los últimos puestos de la tabla clasificatoria.

