El Alfaro apela al trabajo y la motivación para superar las tres derrotas consecutivas

La afición blanquilla vio este domingo perder por primera vez a su equipo en casa, 0-3 ante el Alavés B. Tras las sufridas en ... Zaragoza ante el Aragón y en Las Gaunas ante la SD Logroñés, es la tercera derrota consecutiva que deja al Alfaro penúltimo, con 5 puntos, sólo por encima del Beasain y a una victoria de salir de los puestos de descenso.

«No nos salió nada, sobre todo la necesidad de acabar las jugadas para evitar sus buenas transiciones. De tres jugadas que no acabamos, llegaron los tres goles», lamenta el entrenador Óscar Gurría de la derrota ante el filial vitoriano. Y ante sus tempranos goles, reconoce que el equipo riojabajeño cayó en «frustración y precipitaciones» hasta que en el vestuario «comentamos las jugadas y jugamos mejor ante un conjunto con buen fútbol y jugadores a un paso de saltar al primer equipo».

La tercera derrota consecutiva deja la realidad de que el Alfaro ha sumado 3 puntos de los 15 posibles en los últimos cinco partidos. Y la necesidad de que el equipo remonte anímicamente para ganar la confianza para hacerlo también en el campo. Y para comenzar a puntuar como visitante. «Tenemos una nueva semana de entrenamientos por delante, el lunes volvimos a comentar cosas y detalles del partido para mejorar, sin machacar las cosas negativas y ser conscientes de quiénes somos y de que nos vienen equipos que están por encima nuestro en presupuesto, plantilla… en todo -anima Gurría-. Y también necesitamos tener una pizca de suerte y ganar».

Visitar Amorebieta, recibir a la SD Ejea, acudir al derbi de necesitados en Nájera, la llegada del poderoso Tudelano a La Molineta y viajar a Beasain es el plan de noviembre para el Alfaro. Partidos de varias caras: contra equipos de arriba necesitados de puntos, el derbi ribereño con varios ex blanquillos en el equipo de Tudela y dos duelos contra equipos de la liga para evitar el descenso.

El cuerpo técnico también pide más acierto arbitral en acciones que pueden ser decisivas. Como el penalti sobre el Jaime Dios, lance tras el que llegó el 0-1, o el reclamado sobre Burusco ante el Basconia que hubiera sido el 2-0 pero tras el que se dio el 1-1. «No somos gente que echemos la culpa al árbitro pero no nos están dando nada en momentos que el partido cambia mucho», dice Gurría.