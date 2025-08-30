LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores del Alfaro abrazan a Alegría. Ernesto Pascual
Fútbol

Alegría da la Copa Federación al Alfaro en los penaltis

El cancerbero blanquillo detuvo dos penas máximas a la Oyonesa tras concluir el tiempo reglamentario con empate a uno

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:00

El Alfaro será el equipo que acompañará al Varea en la fase nacional de la Copa Federación, con la opción de llegar a la Copa ... del Rey como gran premio. Los blanquillos vencieron en la tarde de ayer a la Oyonesa en los penaltis en el campo municipal de Pradejón, que fue el escenario para la final autonómica de esta competición y vio acabar los 90 minutos con empate a uno.

