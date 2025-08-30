Alegría da la Copa Federación al Alfaro en los penaltis

El Alfaro será el equipo que acompañará al Varea en la fase nacional de la Copa Federación, con la opción de llegar a la Copa ... del Rey como gran premio. Los blanquillos vencieron en la tarde de ayer a la Oyonesa en los penaltis en el campo municipal de Pradejón, que fue el escenario para la final autonómica de esta competición y vio acabar los 90 minutos con empate a uno.

Después de que las primeras llegadas fueran alavesas, la primera ocasión fue un disparo de Aitor en el 7 que expulsó el poste. Aunque la Oyonesa tenía más posesión, la siguiente ocasión fue gracias a un carrerón por la izquierda de Burusco con centro al segundo palo que Arturo remató al exterior de la red. En la siguiente, Alegría atajó la primera intentona alavesa. Probó de nuevo Losantos en el 22. Tras la parada por el calor, García sacó un remate de Losantos en el área pequeña. En ese ir y venir, Martínez ganó la banda derecha, disparó cruzado y Alegría tapó el primer palo.

Pese a esas ocasiones, el partido estaba muy estático, posicional, sin que ningún equipo asumiese riesgos. Al borde del descanso, dos alaveses se estorbaron en un claro saque de esquina.

Alfaro Alegría, Aitor, Zaldua, Sota, Berzal (Dios, 63), Santos , Salvador, Burusco (Riccobebe, 63), Íñigo (Gil, 46), Losantos, Arturo (Garrido, 77) 1 (4) - 1 (2) Oyonesa Oier, Loza (Ziyani, 75), Maestresalas, García, Sáenz (Herrero, 75), Rivas (De Miguel, 58), Hernández (Pérez, 66), Eizaguirre, Martínez, Córdoba (Fernández, 58)y Bartolomé Goles 1-0, min. 55. Arturo; 1-1, min. 74. De Miguel

Árbitro Fabio Caro, asistido por Guillermo e Ylias Arrane. Mostró amarilla al técnico blanquillo Gurría (80) y a Losantos (85) y a García (83) y Pérez (88) de la Oyonesa

Mandaba más el Alfaro en el inicio de la segunda parte. Tenía más balón. En el 55, Losantos se revolvió entrando a área, dribló a un defensor y su disparo lo repelió en el suelo Oier. Arturo llegó desde detrás y remató a gol.

Se estiró la Oyonesa con el marcador en contra. Pero la siguiente ocasión también fue alfareña con una falta de Salvador buscando la escuadra. En el 70, Bartolomé probó de lejos. En la siguiente, el larguero sacó un disparo. En el saque de esquina, el árbitro señaló penalti entre los típicos forcejeos. Marcó De Miguel entre las protestas de la afición alfareña. Aunque el partido se abrió, no hubo ocasiones claras.

Sin prórroga, quedaban los penaltis. Marcaron los blanquillos Dios, Garrido, Santos y Losantos. Y sobre todo se lució Alegría, que paró dos penaltis y tocó otros dos.