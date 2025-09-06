La maldición babazorra
La UD Logroñés inicia la liga ante el Alavés B, al que nunca ha ganado y que le ha generado decepción tras decepción
Logroño
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:46
Comienza un nuevo curso. Nueva plantilla, nuevo cuerpo técnico y nueva ilusión a tenor de la respuesta del aficionado de la UD Logroñés, que ... agotó en un poco tiempo las cien entradas que el Alavés puso a su disposición para el partido de este sábado (17.00 horas). Ilusión que contratasta con la decepción que han supuesto los marcadores ante la entidad babazorra. Una dato: jamás ha ganado la UD Logroñés al filial. Toda una maldición.
El Alavés B siempre, o casi siempre, ha supuesto un punto de inflexión en las seis ocasiones, tres temporadas, en las que se ha enfrentado a la UDL. Siempre ha sido un partido que ha generado ilusión, por el momento en el que llegaba, pero esos seis enfrentamientos se han saldado con cinco empates y un triunfo vitoriano, por la mínima. Curiosamente, la UDL sí que fue capaz de ganar al Alavés, hoy en Primera, cuando se midió a él. Venció en dos ocasiones, una de ellas en Copa, y perdió en cinco. Aquí no hubo empates que contar.
Es difícil no recordar el 11 de febrero del 2024. Aquel día, los riojanos, terceros en la tabla, con cuatro puntos de renta sobre el Alavés B, perdían por 1-0 después de un partido que generó una dura crítica por parte de Diego Martínez al colegiado del mismo. Ropero, de penalti, anotó en el minuto 81. Aquel encuentro supuso un antes y después en la persecución de Athletic y Barakaldo, que ganaron en sus encuentros y ampliaron sus rentas a once y cinco puntos, respectivamente. Dicho de otra forma, la primera plaza se convertía en un objetivo imposible a falta de doce encuentros.
No es la única historia que deja estos enfrentamientos. Alavés B y UD Logroñés abren la temporada como ya lo hicieron en el año 2019. Aquella comenzó con empate (1-1) merced a los goles de Lander Olaetxea y Víctor López. Era un empate y en la primera jornada, pero la decepción cobró protagonismo tras el gol local, en el minuto 82. Aquella campaña acabó, quién lo iba decir aquel día, con el ascenso de categoría a Segunda. Ya en la segunda vuelta, ambos empataron en Las Gaunas (0-0) dos meses antes de que se suspendiera la temporada por el covid. Otra decepción.
Estos tres partidos y marcadores, dos empates y la única derrota, se ven acompañados por otros tres empates, todos ellos a un gol. Ha dado igual el escenario, los jugadores y el momento. Las tablas han sido la constante en la corta relación entre ambas formaciones. Los dos compromisos de la pasada acampaña, el primero de ellos en la segunda jornada, despertaron viejos fantamas.
Este será el séptimo enfrentamiento entre ambos. Regresar de Vitoria con otro resultado que no sea la victoria conllevará vivir la primera decepción de una larga campaña. Ahora bien, todos firmarían, los blanquirrojos, no ganar este sábado de septiembre y ascender un domingo de mayo.
Mendia anuncia un equipo competitivo a la espera de resolver algunas dudas
«Creo que llevamos buenas sensaciones y vamos a llegar con un equipo competitivo».
Unai Mendia ofreció este viernes su primera rueda de prensa de verdad, de esas en las que los puntos ya importan, en las que el resultado enmascara todo. Vitoria no es plaza fácil, aunque el Alavés haya renovado su plantilla y haya perdido a jugadores muy físicos y notables de la pasada campaña. «Ha jugado muchos amistosos y solo ha perdido uno», añadió.
Sea como fuere, Mendia sabe de la exigencia de este club y es consciente no solo de firmar un buen inicio, sino de cerrar un mes, el de septiembre, que cuenta con dos encuentros consecutivos ante sus aficionados. «La base es la misma de la pasada campaña», advirtió sobre un rival al que nunca ha ganado la UD Logroñés en competición oficial.
Mendia admitió tener las ideas claras. Ahora hay que plasmarlas. Desveló los problemas físicos de algunos de sus jugadores, aunque no puso nombres. Ni quiera dar pista, no quiere apresurarse. Al contrario, apurará las horas antes de dar forma al once que jugará en Ibaia. «Creo que hemos dado buen nivel,... aunque los últimos dos partidos a nivel de resultados no fueron los mejores. Tenemos a un jugador en la duda, tenemos que esperar todavía a ver cómo evoluciona. Lleguen o no vamos con un equipo competitivo y lo que les pido es que compitamos bien, que salgamos sin miedo, que hagamos lo que hemos trabajado en pretemporada», explicaba.
El técnico cuenta con los jugadores del filial, caso de Ocón, Larrea, Latif y Manex e incluso no descarta que alguno de ellos sea titular en Vitoria, porque el fútbol no entiende de edades. Más allá de estos cuatro, Mendia debe tomar decisiones en todas sus líneas, comenzando por la portería, a la que optan Taliby, al que conoce de sobra, y Daza, que ha crecido en el club, y terminando en la punta de ataque, en la que Andrei Lupu es la gran referencia, pero que apenas ha trabajado un par de semanas con el equipo, lo que afecta sobre todo a su condición física. Todo por decidir en un once que es una incógnita, al menos hasta que comience el encuentro.
