Unai Mendia da instrucciones a sus jugadores durante un entrenamiento. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

La maldición babazorra

La UD Logroñés inicia la liga ante el Alavés B, al que nunca ha ganado y que le ha generado decepción tras decepción

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:46

Comienza un nuevo curso. Nueva plantilla, nuevo cuerpo técnico y nueva ilusión a tenor de la respuesta del aficionado de la UD Logroñés, que ... agotó en un poco tiempo las cien entradas que el Alavés puso a su disposición para el partido de este sábado (17.00 horas). Ilusión que contratasta con la decepción que han supuesto los marcadores ante la entidad babazorra. Una dato: jamás ha ganado la UD Logroñés al filial. Toda una maldición.

