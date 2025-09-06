La maldición babazorra

Comienza un nuevo curso. Nueva plantilla, nuevo cuerpo técnico y nueva ilusión a tenor de la respuesta del aficionado de la UD Logroñés, que ... agotó en un poco tiempo las cien entradas que el Alavés puso a su disposición para el partido de este sábado (17.00 horas). Ilusión que contratasta con la decepción que han supuesto los marcadores ante la entidad babazorra. Una dato: jamás ha ganado la UD Logroñés al filial. Toda una maldición.

El Alavés B siempre, o casi siempre, ha supuesto un punto de inflexión en las seis ocasiones, tres temporadas, en las que se ha enfrentado a la UDL. Siempre ha sido un partido que ha generado ilusión, por el momento en el que llegaba, pero esos seis enfrentamientos se han saldado con cinco empates y un triunfo vitoriano, por la mínima. Curiosamente, la UDL sí que fue capaz de ganar al Alavés, hoy en Primera, cuando se midió a él. Venció en dos ocasiones, una de ellas en Copa, y perdió en cinco. Aquí no hubo empates que contar.

Es difícil no recordar el 11 de febrero del 2024. Aquel día, los riojanos, terceros en la tabla, con cuatro puntos de renta sobre el Alavés B, perdían por 1-0 después de un partido que generó una dura crítica por parte de Diego Martínez al colegiado del mismo. Ropero, de penalti, anotó en el minuto 81. Aquel encuentro supuso un antes y después en la persecución de Athletic y Barakaldo, que ganaron en sus encuentros y ampliaron sus rentas a once y cinco puntos, respectivamente. Dicho de otra forma, la primera plaza se convertía en un objetivo imposible a falta de doce encuentros.

No es la única historia que deja estos enfrentamientos. Alavés B y UD Logroñés abren la temporada como ya lo hicieron en el año 2019. Aquella comenzó con empate (1-1) merced a los goles de Lander Olaetxea y Víctor López. Era un empate y en la primera jornada, pero la decepción cobró protagonismo tras el gol local, en el minuto 82. Aquella campaña acabó, quién lo iba decir aquel día, con el ascenso de categoría a Segunda. Ya en la segunda vuelta, ambos empataron en Las Gaunas (0-0) dos meses antes de que se suspendiera la temporada por el covid. Otra decepción.

Estos tres partidos y marcadores, dos empates y la única derrota, se ven acompañados por otros tres empates, todos ellos a un gol. Ha dado igual el escenario, los jugadores y el momento. Las tablas han sido la constante en la corta relación entre ambas formaciones. Los dos compromisos de la pasada acampaña, el primero de ellos en la segunda jornada, despertaron viejos fantamas.

Este será el séptimo enfrentamiento entre ambos. Regresar de Vitoria con otro resultado que no sea la victoria conllevará vivir la primera decepción de una larga campaña. Ahora bien, todos firmarían, los blanquirrojos, no ganar este sábado de septiembre y ascender un domingo de mayo.