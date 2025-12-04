LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Adrián Cantabrana da una directriz durante el encuentro ante el Sestao. Agencia LOF
Fútbol | Segunda Federación

Cantabrana: «Somos un equipo que quiere vivir en campo rival»

La SD Logroñés recibe este sábado (17.00 horas) al Ebro, equipo que lucha por la parte baja y que se suele encerrar en su campo

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:32

Comenta

La Sociedad Deportiva Logroñés se mide este sábado (17.00 horas) en Las Gaunas al Ebro, un equipo que lucha por escapar de la ... zona baja de la clasificación y que se encierra en su campo. Ante esto, Adrián Cantabrana afirma que la fórmula para romper la muralla es «tirar» hacia adelante sin miedo a exponerse atrás. «Es nuestra forma de ver el fútbol», afrima.

