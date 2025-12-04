Cantabrana: «Somos un equipo que quiere vivir en campo rival»

La Sociedad Deportiva Logroñés se mide este sábado (17.00 horas) en Las Gaunas al Ebro, un equipo que lucha por escapar de la ... zona baja de la clasificación y que se encierra en su campo. Ante esto, Adrián Cantabrana afirma que la fórmula para romper la muralla es «tirar» hacia adelante sin miedo a exponerse atrás. «Es nuestra forma de ver el fútbol», afrima.

- ¿Cómo está el equipo después del empate cosechado en Sestao?

- Tenemos el equipo enchufado una semana más. La verdad es que lo llevo diciendo muchas semanas, pero es que no puedo decir otra cosa que es que el equipo, como trabaja, como entrena, como incluso compite semana tras semana, es una gozada, es algo que nos da mucha energía en el día a día. Luego, obviamente, después de venir de hacer un partido tan bueno, tan completo como fue el de Las Llanas, jugando a lo que quizás nosotros no somos, les competimos. Y no solo les competimos, sino que en grandes fases del partido les pudimos superar. El equipo ve que está capacitado no solo para hacer lo que hacemos domingo tras domingo, semana tras semana, en nuestro plan habitual, sino que el día que hemos tenido que cambiar prácticamente nuestra idea, nuestro modelo, nuestras señas de identidad, pues competimos e incluso nos acercamos mucho a la victoria.

- Decía justo después del partido que hubieses firmado el empate antes de disputarlo. ¿Vuelve la vista atrás a ver qué ha pasado de cara a los siguientes partidos?

- Nosotros tenemos que ser realistas. Lo primero que hacemos nada más acabar el partido es volverlo a ver. El lunes siguiente preparar, enseñar vídeo, corregir todo aquello que queramos corregir, incluso reforzar todas aquellas cosas que hemos hecho bien para poder olvidar ahí sí el partido del Sestao. Quedarnos pensando cualquier equipo en otros partidos es algo que no va a volver, no te van a dar puntos, la que le da el palo no va a entrar, la jugada que el penalti no va a dejar de ser penalti, no va a dejar de ser mano, entonces no podemos estar focalizados en ello. Tenemos que volver ya, como hemos hecho y como hacemos todos los equipos todas las semanas, centrarnos en el partido siguiente y saber que en base a lo que corregimos y mejoramos y hacemos bien, pues tratar de crecer.

- ¿Qué espera del Ebro que visita Las Gaunas el sábado)

- Pues hemos visto un poco lo que celebró esta semana en Copa, el martes contra Osasuna, ya lo vimos aquí en primeras jornadas también jugar en Las Gaunas contra la Unión Deportiva Logroñés. En este caso sabemos que el Ebro es un equipo que está diseñado y preparado para competir y rendir en su casa, en un campo con unas limitaciones espaciales, artificial, en unas condiciones peculiares, por lo tanto esa plantilla está definida para ello, pero es un equipo que luego va a otros campos, encaja muy pocos goles, está haciendo los partidos muy largos a todo el mundo, está siendo súper, súper sólido a nivel defensivo y se lo ha puesto complicado a cualquier rival de la categoría. Estuvo a punto de eliminar a todo un Osasuna de la Copa del Rey.

- Es complicado destrabar un partido de un bloque que se encierra atrás, ¿no?

- Sí, lo hemos visto ya en el partido de Gernika, otros partidos de otros equipos que vienen aquí y sabemos que nos conceden la iniciativa, el espacio, que tenemos que generar, generar, generar, tirar ese muro, tirar, tirar, tirar hasta conseguir generar o conseguir ganar y meter el gol. Sabemos que es difícil, más aún cuando luego cualquier ocasión al contraataque obviamente va a ser peligrosa porque tú estás mucho más expuesto a todas esas situaciones. Pero es lo que tenemos que hacer, somos un equipo que quiere vivir en campo rival, generar el máximo número de ocasiones al rival y que vamos a exponernos a ello porque es nuestra forma de entender y nuestra forma de competir.

- El golazo de San Martín lo hizo precisamente un jugador que tenía pocos minutos hasta el momento. ¿Es un mensaje al resto de la plantilla?

- 'Sanma' viene de estar bastante tiempo lesionado del tobillo bastante rara, peculiar. Semana tras semana le había costado, de hecho volvió en Copa contra el Racing y volvió a recaer. No ha podido jugar por esas circunstancias. Así que sabíamos que era un jugador llamado a ir cogiendo importancia, ir ganando, ir cogiendo peso en el equipo esta semana por circunstancias, por merecimiento, porque también le ha llegado la oportunidad. Hoy debuta como titular, debuta también de cara a puerta, ya sabemos que es un chico con gol, lo ha demostrado obviamente en otras categorías, pero lo vemos entrenando día a día que es un chico con gol. Van esperando, tienen que esperar esa oportunidad, le llegó la oportunidad en su momento a Iván, a Samu, que llegó llegando al resto de compañeros y que la puedan aprovechar, que estén bien preparados entrenando día a día como lo hacen, para que cuando llegue esa oportunidad que realmente no solo la disfruten, sino que la aprovechen.

- ¿Cómo está Pablo Aguinaga y el resto de tocados?

- Tenemos a toda la plantilla entrenando, a los 22 jugadores en este caso entrenando en el día a día. 'Agui' ya esta semana ha entrenado con el grupo, veremos a ver mañana también sus sensaciones porque muchas veces tenemos que fiarnos de él. Lo bueno es que ya ha entrenado con el grupo toda la semana, prácticamente con normalidad, y veremos de cara a la convocatoria si está disponible, si se encuentra bien. Es la única duda que podemos tener.