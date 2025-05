La UD Logroñés se despide con una Copa vacía

Victoria en el adiós, pero derrota. La UD Logroñés cierra una de sus peores temporadas, aunque no tenga que lamentar el descenso como en otras ... anteriores. Era tan favorita al ascenso que la decepción es máxima. Absoluta. Y ya tiene las primeras consecuencias: Carlos Lasheras no seguirá en la entidad. Por cierto, los blanquirrojos jugarán la Copa del Rey tras ganar al Alfaro por la mínima, con un gol de Agüero.

UD Logroñés Daza, Yasin, Bobadilla, Mateo, Iñaki (Facchin. 46), Sarriegi, Caballero (Pau, 68), Agüero, Madrazo, Nájera (Barrero, 68) y Lupu (Garrido, 84) 1 - 0 Alfaro Jon, Aitor Pérez, Sergio Martínez (Balda, 65), Parada, Talarn, Morillas, Mario Gil, Losantos, Riccobene, Álex Aguado (Jiménez, 65) y Arturo Árbitro: Sahelices Puga. Amonestó a Jon Madrazo y a Aitor Pérez.

Goles: 1-0, m. 82. Agüero.

Incidencias: Las Gaunas. Última jornada de la Liga. Una de las entradas más pobres de la temporada reflejo de la temporada del equipo. 1.085 espectadores.

Soledad. Silencio. Algo pasajero o prólogo del libro que la UD Logroñés debe escribir a partir de ya mismo. Y que sea un éxito de venta un fracaso depende el del autor, la propia UDL. Alcanza una Copa vacía, pero que se llenará según el nombre los rivales y de cómo discurran las primeras semanas del próximo ejercicio. El aroma de la mañana era el de la despedida. El Alfaro no se jugaba nada, absolutamente nada. Bastante ha hecho esta temporada. Jugar las últimas jornadas con la permanencia lograda es todo un éxito. LA UD Logroñés se jugaba la Copa y cerrar la temporada con, al menos, con un triunfo que no enmascara nada. Carlos Lasheras alteró su once. Recuperó a Daza y a Iñaki, al que le dio el brazalete con un aire de nostalagia, mantuvo su apuesta por su guardia pretoriana, obvió a los jugadores de cantera a los que aupó Miguel Flaño, y se olvidó por completo de Valcarce y Dias, en la grada. Dos errores de bulto.

Fueron los locales los que asumieron la posesión del balón. Sus primeras escaramuzas le llevaron a disfrutar de sus primeras acciones a balón parado, pero sin llegar a rematar. De hecho, fue el Alfaro el primero en finalizar una transición. Erró en el contacto con el balón Aguado y Arturo, cerca de él, mandó el balón a la grada, como poco después hizo Iñaki, con un lejano disparo. Partido propio de final a de temporada sin nada que contar, salvo el interés del jugador por ganar el partido, Ganas, sin más. Solo los gritos de reprobacion a éstos y la petición de dimisión a la directiva rompían el incómodo murmullo. A los protagonistas principales les recordaban, incluso, que pasan, pero el club permanece, aunque si acariciaban el gol se sumaban a la causa. Como cuando Lupu se hizo con el balón al borde del y Parada evitó su mano a mano en el disparo con Jon. Nuevo córner, sin consecuencias.

El balón parado, y la ausencia de rendimiento, fue una constante y un reflejo de lo que se ha vivido. Más de una docena sin rendimiento. La UD Logroñés representaba la continuidad; el Alfaro, el latigazo. Álex Aguado casi celebró el gol en un disparo lejano, pero el balón se perdió por al línea de fondo e idéntico rol asumió Lupu. Primero, al mandar el balón alto tras irse de dos defensas y en su búsqueda infructuosa de la escuadra; y después, cuando Jon sacó el balón en la raya de gol a un testarazo del rumano. El portero alfareño ya había desjejado en similares circunstancias, pero al intento de gol olímpico de Caballero.

El gol del consuelo

Iñaki no compareció al inicio de la segunda mitad. Pudo haber jugado sus últimos minutos. Lástima. Sin el gran capitán, el partido se reanudó marcado por el sol. Comenzaba a hacer mella y no había emoción. Los primeros minutos resultaron plomizos. Había ganas por que acabara todo. Mandaba la UD Logroñés, pero los espacios eran ahora mayores. Arturo cabeceó alto sobre la marcha cumplida la hora de juego y animó el juego.

La UD Logroñés comenzó a acumular ocasiones, pero no goles. Otro rasgo de su personalidad esta temporada, la ausencia del gol. Mateo mandó a la grada el balón tras un servicio de Agüero desde la línea de fondo. Un zurdo que le pega con la derecha... Al vasco le tomó el testigo Lupu. Primero, un cabezazo alto en el segundo palo; después mandó el balón a la grada desde el punto de penalti. Ver para creer hasta que Agüero necesitó estrellar el balón en la madera para dar continuidad a la jugada y marcar el único gol del encuentro, en semifallo y después de que un jugador alfareño desviara ligeramente la trayectoria del esférico. Gol. Victoria. Copa del Rey. Incluso marcó un segundo en una contra, pero el colegiado vio falta de Madrazo sobre Jon al ceder el balón a Mateo.

Se acabó. Por suerte.