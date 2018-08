La UD Logroñés mantiene su ritmo

Un tenue CD Anguiano recibió en el campo de Isla a una goleadora UD Logroñés en un amistoso de pretemporada que finalizó con un 0-4. Con este partido los locales estrenaban su preparación estival tras apenas una semana de preparación y entrenamientos. Por su parte, los blanquirrojos llegaron a Anguiano para disputar su tercer amistoso, el primero de los dos que disputará esta semana.

0 ANGUIANO Osés, Asier, Dani Martínez, Héctor, Arza, Javi Pavía, Escribano, Álvaro, Dani Suárez, Dani Gómez y Jorge. También jugaron Acobi, Sotés, Fede, Moha y Elías. 4 UDL Miguel (Iván, m. 45), Flaño (Santos, m. 45), Bijimine (Santamaría, m. 45), Bobadilla (Víctor, m. 62), Juan Iglesias (Paredes, m. 45), Andy (Remón, 45), Gordo (Guille, m. 32 (Adrián, m. 62), Rubén Martínez (Borja, m. 45), Rayco (Salvador, m. 45), Ñoño (Olaetxea, m. 45) y Ander Vitoria (Marcos André, m. 45). Goles: 0-1, m. 10. Rayco; 0-2, m. 24, Ander Vitoria; 0-3,m. 32 Rayco; 0-4, m. 57. Borja ÁRBITRO: López Gil INCIDENCIAS: Isla. Tarde de mucho calor. Tercer partido de pretemporada para la UD Logroñés, primero para los serranos.

Con control y posesión. Así empezaron los de Sergio Rodríguez en Anguiano. Dominaron un juego sencillo al que el oponente no supo imponer traba alguna. El conjunto blanquirrojo mantuvo el esférico en campo enemigo durante los primeros 30 minutos, con constantes llegadas a puerta y tres goles. El marcador lo estrenó Rayco tras un rechace de Osés a disparo de Andy; y repitió acción en el tercero, aunque en esta ocasión el disparo fue de Diego Gordo. El segundo también llegó por obra del diez blanquirrojo. Robó en zona alta, condujo, pasó el balón y remató Ander Vitoria.

El Anguiano despertó pero no llegó a rebelarse en la segunda mitad. Lo justo para combatir al conjunto blanquirrojo y restar sus ocasiones de gol, pero no fue suficiente para impedir el 0-4 de Borja en el minuto 62. Los de Sergio Rodríguez dejaron claro que, a pesar de las ganas que tenían los locales por marcar, no iban a dejar que encajasen ningún zapatazo en sus redes. Aun así, el exblanquirrojo Dani Gómez lo intentó cuando el partido caminaba hacia su final. Iván atrapó el cuero.