La UDL se estrena con victoria ante un Primera Marcis André marcó el primer gol del partido / @Alaves El nuevo portero rojiblanco, Iván Buigues, protagonista tras parar tres penaltis LA RIOJA Logroño Sábado, 21 julio 2018, 21:17

Los amistosos son para obtener sensaciones, sumar minutos y probar cosas. Las victorias no suelen servir para mucho. Pero las cosas como son: empezar la pretemporada con una victoria (aunque sea a los penaltis) ante todo un Primera siempre sabe bien.

Eso le ha pasado este sábado a la UDL en Laguardia, donde le esperaba, como ya es casi tradición, el Alavés. Los blanquirrojos han mostrado buenas cosas, sobre todo en la Primera parte: Sergio ha apostado por un once para tener más el balón, y la verdad es que su equipo no ha pasado apenas dificultades, y además se ha encontrado con un gol de Marcos André en el minuto 10. Pero lo más destacable es la tranquilidad: el Alavés no le creó apenas apuros a Miguel. Sólo tuvo el portero riojano que demostrar su calidad sacándole una buena mano a Demirovic.

Las alineaciones de la UDL Primera parte: Miguel; Flaño, Caneda, Bobadilla, Paredes; Guille, Andy, Carles Salvador, Ruben Martínez; Adrián Gómez y Marcos André. Segunda parte: Buigues; Santos, Remón, Santamaría, Juan Iglesias; Borja Sánchez, Olaetxea, Gordo, Ñoño; Rayco y Ander Vitoria. Goles: 1-0, minuto 10, Marcos ANdré. 1-1, minuto 63, Burgui

Más problemas iba a tener en la segunda Buigues. El técnico rojiblanco cambió a todo el equipo, y lo propio, o casi, hizo el Alavés, sacando bastante más pólvora al terreno de juego: entró gente como Ibai Gómez, Borja Bastón, Wakaso...

Mientras, la UDL iba a encontrar más problema, con Remón jugando de central, para la salida del balón. Y eso que en esa segunda mitad había mucha pólvora en la delantera riojana, con Ñoño, Rayco y Ánder Vitoria.

Pero mandaba el Alavés, y ahí apareció el hombre del partido: Iván Buigues, el portero recién llegado, que sacó varias manos de mérito. De hecho, el gol (de Burgui, en el 63) tuvo que llegar tras un tirazo por toda la escuadra

Los últimos minutos fueron poco más que un correcalles, con el físico de ambos equipos aún en pretemporada también. Y así llegaron los penaltis, y la exhibición de Buigues, que detuvo hasta tres penas máximas (incluyendo, eso sí, un 'panenka' horriblemente tirado por Burgui). Al final, 4-1 en la tanda para los blanquirrojos.

Esto acaba de empezar, nada más. Pero empezar así siempre es una delicia.