Fútbo. Pretemporada ¿Dónde demonios está el árbitro? Largo calentamiento de la UDL en Tafalla. / Martín Schmitt El partido entre el Peña Sport y la UDL tiene que aguardar a la llegada de un árbitro al que nadie había avisado LA RIOJA Logroño Sábado, 11 agosto 2018, 20:03

Y nuestro compañero Martín Schmitt con sus cables y su portátil y su ratón y su wifi y su boli y su cuaderno... Y el partido que empezaba a las 19.30 horas en Tafalla, pero no ha habido pitido de arranque. Lo curioso del tema, vamos, pónganse en el pellejo de Martín. ¿A qué hora acabo yo mi crónica?

No hubo pitido de arranque porque no había silbato ni nadie que lo hiciera sonar. Un árbitro no va a un partido si no se le convoca y esto es lo que está pasando en Tafalla eel el partido que juegan Peña Sport y UDL correspondiente a la pretemporada.

Una anédota con la que reír un rato. Todos, menos Martín, a quien las risas le llegarán mañana porque ahora, más que anécdota, para él es una chapuza. Por cierto ya ha llegado un árbitro. Ánimo Martín. Hoy va todo media hora más tarde.