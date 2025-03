Sáenz y Ruiz escenifican una unión «histórica» para dirigir el fútbol riojano

«Yo creo que es un momento histórico. Si los dos tenemos la misma idea del cambio lo lógico era que, para no dividir más ... el fútbol riojano, apartarme a un lado para que Gustavo sea el candidato a la presidencia de la Federación Riojana de Fútbol». Con estas palabras ha escenificado Raúl Ruiz la unión entre su candidatura y la de Gustavo Sáenz, para optar a la presidencia de la Riojana.

Por su parte, Sáenz ha apostado por «aprovechar todos esta ocasión de poder darle un cambio de aires, de abrir las ventanas y empezar un proyecto nuevo para la Federación Riojana».

En una rueda de prensa multitudinaria, con muchas caras conocidas del fútbol riojano siguiéndola entre bambalinas, Gustavo Sáenz y Raúl han presentado oficialmente un acuerdo que ya se venía gestando días atrás. Preguntados por los números (entre las dos candidaturas sumarían 45 asambleístas), Ruiz ha sido tajante, las cuentas salen. «Los números fríos son que entre Gustavo y mis asambleístas llegamos a 45. Eso nos da para ganar. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos poner en duda a la gente que nos ha votado y sobre todo a la gente que ha dado el paso de ir y dar la cara en unas listas. Yo no puedo dudar de mi gente, de todos los clubes, de todos mis jugadores, entrenadores, etc.

En cuanto a la lista de árbitros encabezada por Domínguez y que se atribuye en este 'teórico recuento' también a la candidatura de Gustavo, lo que elevaría hasta 48 el número apoyos de la lista conjunta, Sáenz ha apostado por matenerse al margen: «Es una candidatura que era libre, la hicieron libre y tienen su motivación. Pero para nosotros, el colectivo de los árbitros es un colectivo independiente que tienen que votar en libertad y, sobre todo, hay que dejarlos tranquilos».

Resta conocer ahora qué movimiento realiza Jesús Alonso, la lista más votada en la Asamblea con 27 representantes y que aplazó ayer la rueda de prensa prevista para hoy en la que iba a presentar su candidatura hasta conocer el sentido de la comparecencia de Gustavo Sáenz y Raúl Ruiz.