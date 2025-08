Sáenz inicia su mandato arropado por los suyos y el respeto de sus rivales

Día histórico o especial, según quien lo catalogue, Gustavo Sáenz tomó posesión de su cargo como presidente de la federación Riojana de Fútbol un 6 ... de agosto de 2025 para convertirse en el quinto presidente del ente futbolístico. Y lo hizo rodeado por gente del fútbol, por quienes le apoyaron en las urnas el pasado 26 de julio y por quienes fueron sus rivales.

Casualidad o no, el llamado Palacio de Pastrana, una casa noble del siglo XVIII, fue el escenario escogido para la puesta de largo. Puesta como presidente en un lugar que conoce muy bien, como es el patio del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, ya que él pertenece al mismo profesionalmente hablando. Y los 350 metros de ese patio acogieron a dos centenares de hombres y mujeres relacionados con el mundo del fútbol.

El ágape no solo fue gastronómico, sino de palabra. Muchas conversaciones y tertulias ligeras. Allí estaba Ernesto Garrastachu, primer presidente de la Federación Riojana, que data de 1985; Miguel Ángel Lotina y Agustín Abadía, históricos blanquirrojos, y que desde un principio apoyaron a Raúl Ruiz, maestro de ceremonias y mano derecha de Sáenz; José Luis Gilabert, preparador físico en los mejores años del Logroñés; exjugadores como Albert Aguilá, Jesús Dulce, Edu y Gerardo García León;... y otros más de la época actual como Kike Royo o el técnico Diego Martínez.

Sáenz pidió al fútbol riojano que nunca deje de soñar, si bien la herida abierta tardará tiempo en cicatrizar

Hombres y mujeres que conocen lo mejor y lo peor del fútbol a los que un emocionado Gustavo Sáenz lanzo un mensaje: «Nunca dejéis de soñar». El soñó hace ya diez años con ser el presidente del fútbol riojano y lo ha logrado, aunque su primer mandato vaya a ser más corto de lo previsto.

Sáenz estuvo respaldado por los suyos, pero también por quienes optaron por la candidatura de Jesús Alonso, presente en el acto en una decisión que le honra. En el patio se podía ver a Julio Fernández, presidente del Pradejón y constante hasta el límite en el trabajo por este deporte; a gente del Berceo; del Villegas, con Eva Prieto, vicepresidenta federativa, al frente; a Tomas Lorente, máximo responsable del Calahorra; y a trabajadores de la Federación, que por fin pueden centrarse única y exclusivamente en su labor.

Día histórico o especial, la Federación Riojana inicia una nueva andadura. La herida abierta en estos once meses de proceso electoral sigue ahí y tardará en cicatrizar. Sáenz llega con un mochila repleta de ilusión e ideas, mochila que se ha comprado porque el cuarto presidente no acudió al traspaso de poderes. No podía ser de otra forma.