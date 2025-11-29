LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los componentes de la selección riojana celebran su victoria. Federación Riojana de Fútbol
Fútbol

La selección riojana se estrena con un triunfo en la Copa de las Regiones

Los de David Ochoa se han impuesto a los anfitriones, Castilla-La Mancha, con los goles de Aitor Zunzunegui y Alejandro Miguel

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:34

Comenta

Gran victoria de la selección riojana Sénior masculina en su estreno en la Copa de las Regiones UEFA ante la anfitriona. Venció a Castilla-La ... Mancha (0-2) gracias a su eficacia ante la puerta rival durante el primer tiempo y a su capacidad de sufrimiento en varios tramos del encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  2. 2

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  3. 3 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  4. 4

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  5. 5 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  6. 6

    «Me sentí engañado porque la otra persona lo sabía y no me dijo nada»
  7. 7

    Natividad cumple 106 años
  8. 8

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  9. 9

    El VIH frena su incidencia en La Rioja pero preocupa que cada vez se diagnostica en fases más avanzadas
  10. 10 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La selección riojana se estrena con un triunfo en la Copa de las Regiones

La selección riojana se estrena con un triunfo en la Copa de las Regiones