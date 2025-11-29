La selección riojana se estrena con un triunfo en la Copa de las Regiones

Gran victoria de la selección riojana Sénior masculina en su estreno en la Copa de las Regiones UEFA ante la anfitriona. Venció a Castilla-La ... Mancha (0-2) gracias a su eficacia ante la puerta rival durante el primer tiempo y a su capacidad de sufrimiento en varios tramos del encuentro.

Fue la selección castellanomanchega la que empezó dominando en el primer cuarto de hora. Es más, rozó el gol con un gran remate de Bolo que logró despejar el meta riojano Benjamín.

David Ochoa reaccionó con una variación técnica para poner a Zunzunegui en la izquierda y a Padilla por el interior. Surtió efecto ya que en el minuto 26 el delantero jarrero cogió un balón en el vértice izquierdo para colarlo por la escuadra y abrir la lata en el Estadio Manuel Delgado Meco.

A La Rioja le sentó bien el primer tanto y antes de que el descanso llegara puso tierra de por medio con el segundo tanto, obra de Alejandro. Pudo incluso aumentar la ventaja con una espectacular vaselina desde el centro del campo que no acabó en la red. Las sensaciones eran inmejorables.

Tras el descanso, Castilla-La Mancha intentó poner las tablas en el marcador, pero se topó con una selección riojana que se mostró muy seria en defensa y que amenazó varias veces con el contragolpe. Sin embargo el marcador se mantuvo y con el pitido final el conjunto riojano estalló de emoción, no solo por el triunfo en su debut sino por lo importante del resultado. Además también se impuso en la tanda de penaltis, que podrá ser importante en caso de empate al final de la fase.

Los de David Ochoa son líderes del grupo, igualados a puntos con el País Vasco. Este domingo tratarán de mantener esa posición de privilegio contra Islas Baleares, a las 10.00 horas.