Fútbol internacional Prosinecki retira su dimisión y seguirá como seleccionador de Bosnia Prosinecki, durante el partido ante Armenia. / Anton Vaganov (Reuters) Su selección es cuarta en el Grupo J, con 7 puntos, muy lejos del líder Italia (15 puntos) y a dos puntos de Armenia COLPISA / AFP SARAJEVO Miércoles, 11 septiembre 2019, 18:42

Robert Prosinecki, que había dimitido el domingo como seleccionador de Bosnia-Herzegovina tras la derrota ante Armenia en las eliminatorias para la Eurocopa-2020, dio marcha atrás con su decisión tras recibir el apoyo de la Federación nacional y seguirá en el puesto. «Tras largas conversaciones con (...) la NSBIH (Federación de Fútbol de Bosnia), que me ofreció su pleno apoyo, he decidido no decepcionar a toda esa gente (...) Sigo como seleccionador de Bosnia», declaró Prosinecki a la prensa. «Hubiera sido fácil irse y decir que todo ha terminado. He decidido seguir hasta el final», afirmó, añadiendo que Bosnia «tiene todavía una opción de clasificarse para la Eurocopa».

La Federación Bosnia había ofrecido antes, en un comunicado difundido en su página web, «su pleno apoyo» a Prosinecki para que continuara su trabajo hasta el final de su contrato, que finaliza al término de las eliminatorias para la Eurocopa 2020. El croata, de 50 años, está al frente de Bosnia desde enero de 2018. Bosnia es cuarta en el Grupo J, con 7 puntos, muy lejos del líder Italia (15 puntos) y a dos puntos de Armenia.

Prosinecki fue anteriormente seleccionador adjunto de Croacia (2006-2010) y luego seleccionador de Azerbaiyán (2014-2016). El que fuera jugador del Real Madrid y el Barcelona fue entrenador, tras retirarse como jugador, en el Estrella Roja de Belgrado (2010-2012), club con el que conquistó la Liga de Campeones como jugador en 1991, único título de campeón de Europa de la historia del fútbol yugoslavo.