Llona asciende a la Cultural a Segunda

Raúl Llona y la Cultural ya son de Segunda División. El conjunto leonés que dirige el técnico de Logroño ha logrado este sábado el ascenso a Segunda División después de empatar con el Andorra (1-1) en el Reino de León en el último partido de la temporada. 12.766 espectadores disfrutaron en el campo de un sábado para el recuerdo.

La tensión en el Reino fue absoluta. A la Cultural le bastaba con el empate pensando en que la Ponferradina ganaría en Sestao, como así fue (0-2). Ambos conjuntos han acabado empatados a 65 puntos en la tabla, pero la Cultural ganó por 2-0 a la Ponferradina y perdió por 2-1 hace siete días. Ese gol ha sido fundamental para darle el ascenso directo.

Chacón, cinco minutos antes del descanso, abrió el marcador instantes después de que el colegiado anulara el gol de Manu Justo por fuera de juego. Con 1-0 y ya en vestuarios el ascenso era una realidad, pero restaba toda la segunda mitad. Y en los primeros minutos de la misma, Peña empató para el Andorra. Restaban treinta minutos de tensión, de esperanza e incluso de temor a la desilusión, pero la Cultural aguantó el punto y logró el regreso a Segunda. León pasó a ser una fiesta global.

Una alegría inmensa

«Lo primero que he pensado es por fin. Es una larga trayectoria como futbolista y como entrenador y es un momento donde se acumulan muchas experiencias de estos años y el haberlo podido conseguir me hace inmensamente feliz. Es una inmensa alegría por toda la gente a la que representamos y por toda la gente del día a día. Obviamente, también por la afición de León. Creo que hoy ha sido el grado máximo, creo que no pueden ser capaces ya de darnos más que lo de hoy. Estoy inmensamente feliz por haber hecho feliz a tanta gente», explicaba Raúl Llona a leonoticias.

Llona aseveraba que su equipo fue capaz de competir «a pesar de estar temeroso con balón» y alabó a su aficiön. «Nos ha levantado en muchos momentos», dijo.